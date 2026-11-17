Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 17 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 17 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0146 – 11,6386
1 DOLLAR U.S.A. 9,1009 – 10,5767
1 DOLLAR CANADIEN 6,3665 – 7,3989
1 LIVRE STERLING 12,009 – 13,957
1 LIVRE GIBRALTAR 12,009 – 13,957
1 FRANC SUISSE 10,842 – 12,6
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4253 – 2,8185
1 DINAR KOWEITIEN 29,207 – 33,943
1 DIRHAM E.A.U. 2,4777 – 2,8795
1 RIYAL QATARI 2,4966 – 2,9014
1 DINAR BAHREINI 24,128 – 28,04
100 YENS JAPONAIS 5,7159 – 6,642
1 RIYAL OMANI 23,638 – 27,472
S.L
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