Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,63% à 17.239,53 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est stabilisé à 1.272,47 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,98% à 1.302,62 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, abandonné 0,28% à 1.640,42 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (-4,75%), « Sylviculture et papier » (-3,51%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-3,15%) ont enregistré les plus fortes baisses. À l’inverse, les secteurs « Télécommunications » (+1,12%), « Électricité » (+0,77%) et « Services de transport » (+0,53%) ont signé les meilleures performances. Le volume global des échanges a dépassé 511,03 millions de dirhams (MDH), dominées par Attijariwafa bank (31,52 MDH), Managem (25,78 MDH) et SODEP-Marsa Maroc (17,35 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.006,78 milliards de dirhams. Aux valeurs individuelles, Jet Energy (+19,97% à 171,55 DH), Maroc Leasing (+2,57% à 359 DH), BMCI (+2,31% à 562,7 DH), Jet Contractors (+1,79% à 1.650 DH) et Auto Hall (+1,68% à 59,99 DH) ont affiché les plus fortes hausses. À l’inverse, Zellidja (-7,46% à 259,1 DH), Managem (-5,14% à 1.366 DH), Stroc Industrie (-3,89% à 153 DH), Med Paper (-3,51% à 22 DH) et S.M. Monétique (-3,45% à 473,1 DH) ont accusé les plus forts replis.