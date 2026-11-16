Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse lundi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,11% à 17.329,54 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,25% à 1.275,66 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, cédait 0,15% à 1.313,51 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, lâchait 0,11% à 1.643,33 pts.

Aux valeurs individuelles, CDM (+2,62% à 974,9 DH), CFG Bank (+1,52% à 201 DH), Immorente Invest (+0,77% à 91,9 DH), Colorado (+0,5% à 74,87 DH) et Afric Industries (+0,15% à 327 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Zellidja (-4,64% à 267 DH), Fenie Brossette (-3,04% à 319 DH), Sonasid (-2,17% à 1.800 DH), S.M Monétique (-2,04% à 480 DH) et Managem (-1,94% à 1.412 DH).

Vendredi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,46%.

S.L.