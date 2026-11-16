Economie
Devises/Dirham: les cours de change de ce lundi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 16 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0182 – 11,6428
1 DOLLAR U.S.A. 9,0959 – 10,5709
1 DOLLAR CANADIEN 6,3696 – 7,4026
1 LIVRE STERLING 12,011 – 13,959
1 LIVRE GIBRALTAR 12,011 – 13,959
1 FRANC SUISSE 10,831 – 12,587
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4237 – 2,8167
1 DINAR KOWEITIEN 29,191 – 33,925
1 DIRHAM E.A.U. 2,4764 – 2,878
1 RIYAL QATARI 2,4952 – 2,8998
1 DINAR BAHREINI 24,114 – 28,024
100 YENS JAPONAIS 5,701 – 6,6254
1 RIYAL OMANI 23,625 – 27,457
S.L
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