Dacia Maroc lance le Dacia Tour pour accompagner les entreprises

Dacia Maroc a lancé, le 12 novembre à Casablanca, le Dacia Tour, une série de rencontres B2B dédiées aux dirigeants et entrepreneurs. Au programme, des échanges autour des leviers de croissance des entreprises et des solutions de mobilité professionnelle. L’initiative se poursuivra à Tanger, Agadir et Marrakech.

Dacia Maroc renforce sa proximité avec les acteurs économiques à travers le lancement du Dacia Tour. Organisée le 12 novembre à Casablanca, cette première rencontre a réuni dirigeants, entrepreneurs et experts autour de deux enjeux majeurs pour les entreprises : leur développement et la maîtrise de leurs besoins en mobilité.

Conçu comme un espace d’échange entre professionnels, le Dacia Tour entend aller au-delà de la présentation de véhicules pour aborder les préoccupations concrètes des entreprises, notamment la maîtrise des coûts, la simplicité des solutions et l’accompagnement de leur croissance.

La rencontre casablancaise s’est ouverte sur une plénière, organisée en partenariat avec le groupe Horizon Press, consacrée au thème « Faire grandir son entreprise : quels sont les leviers de croissance ? ». Modérée par Hicham Bennani, Directeur général délégué d’Horizon Press, cette discussion a réuni Omar Boubkraoui, Directeur de la Transformation et la Croissance des Entreprises à Maroc PME, Adil Raïs, président de la Commission Croissance des TPME et Entrepreneuriat à la CGEM, Mohcine Benjelloun, directeur général du CRI de Rabat, ainsi que Fouzi Dinari, expert-comptable, commissaire aux comptes et conseil en entrepreneuriat.

Cette plénière a permis de croiser les regards de plusieurs acteurs de l’écosystème entrepreneurial sur les enjeux de développement des entreprises et les leviers susceptibles de soutenir leur croissance.

Le second temps fort de l’événement a porté sur la thématique « Dacia, la solution pour votre mobilité professionnelle ». L’occasion pour la marque de présenter son écosystème de solutions, associant véhicules, financement, réseau et services. Pour Dacia Maroc, la mobilité professionnelle doit avant tout répondre à des critères de rationalité économique. Son approche repose ainsi sur quatre principes : la maîtrise des coûts, la simplicité, la tranquillité d’esprit et une gamme cohérente avec les besoins des entreprises. Au-delà des panels, la rencontre a également favorisé les échanges directs entre entrepreneurs et décideurs, dans une logique de partage d’expériences et de développement des relations professionnelles.

Après Casablanca, le Dacia Tour poursuivra son parcours à Tanger le 17 novembre, Agadir le 10 décembre et Marrakech le 17 décembre. À travers cette tournée, Dacia Maroc entend renforcer son ancrage auprès des professionnels dans les régions et les accompagner dans leurs enjeux de mobilité.

S.L.