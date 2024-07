Isolbox : le coup de boost d’Attijariwafa bank

Attijariwafa bank s’est imposée comme un pilier du soutien financier et stratégique aux entreprises. Au-delà de simples services bancaires, la banque s’engage activement dans l’accompagnement personnalisé de PME telles qu’Isolbox, offrant des conseils sur mesure et des solutions innovantes pour favoriser leur développement.

Depuis des décennies, Attijariwafa bank se distingue comme un acteur important du paysage financier et bancaire, alliant expertise et engagement en faveur du développement économique du pays. L’un des exemples de cet engagement est son rôle important dans le soutien aux entreprises, telles qu’Isolbox, où sa contribution dépasse largement l’aspect financier.

«En tant que partenaire financier, Attijariwafa bank s’engage à fournir bien plus que des solutions de financement», est-il indiqué auprès de la banque.

L’entreprise se positionne comme un véritable conseiller et accompagnateur, offrant des conseils spécifiques et un soutien personnalisé en vue d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance et de développement. Cette approche se matérialise par un investissement actif dans la compréhension des besoins uniques de chaque entreprise, ainsi que par la mise en place de solutions sur mesure.

Isolbox, un exemple concret

Depuis le début de sa collaboration avec Isolbox, Attijariwafa bank a démontré un engagement sans faille. Ses équipes commerciales ont été étroitement impliquées, désignant un conseiller commercial dédié pour comprendre les besoins spécifiques de l’entreprise. En parallèle, les équipes de back-office veillent à offrir un service de qualité dans le traitement des opérations au quotidien.

De plus, la banque a mis à la disposition d’Isolbox des solutions digitales innovantes pour assurer une rapidité et une efficacité d’exécution des opérations en selfcare, témoignant ainsi de son engagement en faveur de l’innovation et de la fluidification des processus.

Outre le soutien financier, Attijariwafa bank fournit à Isolbox des conseils et un accompagnement spécifique, comprenant des informations sur les mesures d’accompagnement de l’État, les dispositifs d’appui, de garantie et de cofinancement adaptés, ainsi que sur les évolutions de la réglementation et de la Loi de finances, et leurs impacts sur l’entreprise. Cette approche globale positionne le groupe bancaire comme un véritable partenaire au développement des entreprises nationales, prêt à répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise pour assurer son succès à long terme.

Agir pour la croissance

Cependant, l’engagement d’Attijariwafa bank envers les entreprises va bien au-delà de l’aspect financier. La stratégie de la banque envers les PME repose également sur l’accompagnement et le conseil visant à contribuer significativement à la croissance économique du pays.

Ainsi, Attijariwafa bank s’efforce également d’accompagner les grands chantiers et les défis stratégiques nationaux en mettant à la disposition des entreprises un dispositif propice à la croissance, avec plusieurs initiatives telles que l’investissement, le soutien aux exportateurs, le développement des échanges Sud-Sud, la digitalisation, ainsi que l’accompagnement des entreprises dans la décarbonation et la mise en place d’une économie verte.

Concernant les PME et les TPE, Attijariwafa bank accorde une attention particulière et une plus grande proximité, notamment à travers des centres d’affaires, des succursales entreprises et des centres Dar Al Moukawil. Cette proximité permet à la banque de mieux comprendre les besoins de ces entreprises et de leur offrir un accompagnement sur mesure.

Attijariwafa bank joue un rôle déterminant dans la dynamisation de l’économie en offrant un soutien financier et non financier personnalisé. Son implication dans le développement économique à l’échelle locale et nationale, ainsi que sa proximité avec les PME en font un partenaire incontournable pour les entreprises marocaines cherchant à prospérer dans un environnement économique en perpétuelle évolution.

Les Inspirations ÉCO