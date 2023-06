Volvo EX30 : un modèle pour l’environnement

Volvo déploie des trésors d’ingéniosité pour réduire ses émissions de CO2 au cours de l’ensemble des cycles de production et de vie de ses véhicules. Le dernier modèle en date du constructeur suédois, qui a pour objectif de réduire les émissions globales de CO2 de ses véhicules de 40% entre 2018 et 2025, pour atteindre un bilan carbone neutre d’ici 2050, le SUV urbain 100% électrique EX30, dévoilé ce 7 juin, en est la preuve… roulante. C’est le modèle qui affiche l’empreinte carbone la plus faible de toutes les Volvo jamais fabriquées.

Sur une distance de 200.000 km et en prenant en compte les émissions générées lors du processus de fabrication, l’EX30 devrait émettre moins de 30 tonnes de CO2, soit 25% de moins que le SUV compact de la smala, le XC40 Recharge (zéro émission à l’échappement également), dont le bilan carbone est déjà inférieur de 30 à 50% par rapport à celui de ses variantes essence. Pour Volvo, la réduction du bilan carbone passe en premier lieu par la production de voitures plus petites, qui font appel à moins de matériaux. Une réflexion qui porte la marque du bon sens. «Light is Right». La firme de Göteborg projette ainsi de réduire de manière drastique l’utilisation de l’acier et de l’aluminium sur ses futurs modèles. L’EX30 incarne cette volonté. Il a, par ailleurs, recours à 25% d’aluminium et à 17% d’acier recyclés.

«EVking»

L’EX30 sera produit dans une usine alimentée par de l’énergie renouvelable et Volvo veut maîtriser de bout en bout sa chaîne d’approvisionnement afin de réduire à sa portion congrue son impact sur l’environnement. Le constructeur a pesé de tout son poids pour que 95% de ses fournisseurs de rang 1 s’engagent à ne recourir qu’à de l’énergie renouvelable d’ici 2025. Göteborg vise aussi à garantir un approvisionnement éthique en matières premières (lithium, cobalt manganèse, graphite etc.), une traçabilité optimale.

Du reste, le benjamin de la fratrie des SUV de la marque établira des records inter-familiaux en matière de recyclage des plastiques intérieurs (17%) et de l’intégralité de ses matériaux. Volvo nourrit en effet l’ambition de lui offrir une vie après la vie. Entre recyclage et récupération d’énergie (les pièces qui ne pourront être recyclées seront employées pour produire de l’énergie propre), son taux de valorisation «post-mortem», de «réincarnation, devrait atteindre 95%. Toujours au rayon matériaux durables, plusieurs éléments de l’habitacle de l’EX30, notamment ses sièges, son tableau de bord ou ses panneaux de portes, sont conçus dans des matériaux recyclés et renouvelables comme le lin, le denim…

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO