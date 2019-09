550 millions de dirhams pour les TPME: Finéa-CIH Bank

Casablanca, le 11 septembre 2019 – En présence du Directeur Général du Groupe CDG, M. Abdellatif Zaghnoun, et du Président Directeur Général de CIH Bank, M. Lotfi Sekkat, Finéa, représentée par son Administrateur Directeur Général, M. AU Bensouda, et CIH Bank représentée par son Directeur Général Adjoint en charge de la banque de l’Immobilier et de la banque de l’Entreprise, M. Samir Hadjioui, ont procédé à la signature d’une convention de prêt en faveur des TPME marocaines, d’un montant de 550 millions de dirhams.

Cette ligne de crédit permettra à CIH Bank de financer les projets d’investissement et les besoins en trésorerie des TPME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 175 MDH, exerçant dans tous les secteurs productifs de l’économie nationale.

Représentant une nouvelle contribution majeure du Groupe CDG, à travers sa filiale Finéa, en faveur du développement des TPME marocaines, cette signature intervient après la contractualisation d’une ligne de refinancement de 1,2 milliard de dirhams (100 millions d’euros), le 27 juin 2019, avec l’Agence Française de Développement (AFD). Elle confirme, encore une fois, le rôle de la CDG en tant que tiers de confiance et le positionnement de Finéa en tant qu’établissement de place animé par une mission d’intérêt général, combinant le financement, le refinancement et le cofinancement, conformément à son plan de développement stratégique.

Cette nouvelle ligne de crédit sera l’occasion pour CIH Bank de renforcer son action pour l’amélioration de l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises, coeur battant de l’économie marocaine, avec un fort engagement pour le financement des primo-emprunteurs. Une partie de cette ligne sera dédiée aux projets d’efficacité énergétique et à ceux liés aux énergies renouvelables, consolidant le rôle de CIH Bank en tant que banque citoyenne responsable de la protection de l’environnement.

Cette opération est la deuxième du genre, après celle déjà réalisée avec un contrat de prêt en faveur de CIH Bank de 330 millions de dirhams, signée en 2014.