2M publie le « Manuel pratique de lutte contre les discriminations dans les médias » (VIDEO)

Conformément à son engagement en faveur de la lutte contre toutes les formes de discrimination, 2M publie le « Manuel pratique de lutte contre les discriminations dans les médias ». Un projet qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche de sensibilisation à l’adresse des professionnels des médias soucieux de proposer du contenu respectueux et non discriminatoire. Il est également destiné à tous les intervenants dans le processus de création, de production, de diffusion et de promotion de contenu d’information ou de divertissement.

Émanant d’une démarche bienveillante, le « Manuel pratique de lutte contre les discriminations dans les médias » ambitionne de participer à la conscientisation des acteurs médiatiques, notamment en les invitant à un effort supplémentaire de vigilance, tout en leur proposant des outils pratiques de contrôle. Le document explore ainsi les questions de discrimination à l’égard des femmes et des personnes en situation de handicap. Des sujets régulièrement traités par 2M, et qui font l’objet de deux chartes spécifiques : « La charte 2M pour la valorisation de l’image de la femme » et « La charte 2M sur le handicap ».

Pour Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité et Directrice du pôle Support de 2M, «l’élaboration du manuel répond à un double objectif : d’une part, sensibiliser les professionnels des médias à la problématique de la représentation médiatique des femmes et des personnes en situation de handicap; et d’autre part, les aider en cas de besoin à identifier les situations pouvant être discriminatoires, tout en leur proposant des pistes d’amélioration ».

Un constat inquiétant

L’élaboration de ce manuel émane de la volonté de 2M, en tant que média, à contribuer au changement des mentalités. Il résulte surtout d’un constat inquiétant : celui de la représentation des femmes dans les médias, et de la quasi-absence des personnes en situation de handicap sur la scène médiatique. Des sujets qui ont d’ailleurs été débattus mardi 1er Mars à Casablanca, lors d’un débat ayant connu la participation d’expertes et experts du domaine. Il s’agissait de Latifa Tayah, Directrice des Études à la HACA ; Idir Ouguindi, Acteur associatif et militant en faveur des droits des personnes en situation de handicap ; Ilham Hraoui, Directrice de la régie publicitaire et solutions digitales de la SNRT, et membre de la Commission de sélection des programmes ; ainsi que Abdessamad Moutei, Directeur Adjoint de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC).

En effet, et malgré les efforts louables de certains médias, les femmes demeurent hélas sous-représentées et dépeintes de stéréotypes négatifs. Cela concerne à la fois le domaine de l’information, où elles ne représentent que 20% des intervenants dans les nouvelles, mais aussi dans la fiction ou les productions publicitaires marquées par des clichés sexistes. Un constat similaire s’applique à la représentation des personnes en situation de handicap. Bien qu’elles représentent environ 5% de la population marocaine, les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles sont presque absentes des médias de masse. Lorsqu’elles y sont représentées, elles le sont généralement de façon stéréotypée, ne sont pas suffisamment vues et reconnues pour ce qu’elles sont en tant qu’individus, et leur identité est le plus souvent réduite à leur déficience.

En plus d’être offensantes autant pour les groupes en question que pour la société dans son ensemble, les représentations médiatiques stéréotypées peuvent être nuisibles dans la mesure où elles renforcent les préjugés, banalisent les discriminations, et participent à la construction d’un imaginaire collectif biaisé en défaveur de ces groupes.

Dans le prolongement de ses différentes initiatives en faveur de l’égalité et de la diversité dans les médias, et à travers ce manuel pratique, 2M nourrit ainsi l’ambition d’apporter sa pierre à l’édifice en contribuant à la construction d’une société moderne, paritaire, où chacun a le droit d’exister.