2M et inwi lancent le talent show «The ONE numéro 1 du web »

Nouveau « talent show » inédit, l’émission de téléréalité « The ONE numéro 1 du web» lancée par inwi et 2M, vise à offrir un tremplin encore plus puissant aux créateurs de contenus digitaux. L’objectif est de récompenser les jeunes talents, tout en inspirant à travers des exemples de réussite. « The ONE numéro 1 du web», sera déclinée en 4 primes qui seront diffusés sur la chaîne 2M à partir du mois d’octobre 2021.

inwi, constamment en soutien aux jeunes talents du web marocain, lance avec 2M, un nouveau « talent show » qui vient soutenir l’écosystème des créateurs de contenu digital au Maroc, dans un format inédit et exclusif.

« The One numéro 1 du web » prendra la forme d’une émission de téléréalité, durant laquelle des candidats, choisis parmi les finalistes des Maroc Web Awards, participeront chaque semaine à des défis de créations de contenu autour de différentes thématiques à fort potentiel.

Plusieurs jours avant la diffusion des primes, les téléspectateurs de 2M pourront suivre les quotidiennes. Au nombre de 30 au total, elles permettront de présenter le programme, son écosystème et le portrait des participants. Ces capsules télévisées permettront en outre aux téléspectateurs de suivre le déroulement des épreuves au sein de chaque équipe et de faire connaissance avec chacun des candidats.

Arrivées aux primes, chaque équipe de 3 candidats devra défendre son contenu devant un jury et sera notée à travers une grille d’évaluation qui définira la note finale de chaque candidat.

A la fin du dernier prime, les téléspectateurs découvriront «The One numéro 1 du web», c’est à dire le candidat qui sera sacré par le grand public «Meilleur créateur de contenu au Maroc pour l’année 2021».

Suite à l’édition 2021 des Maroc Web Awards, une pré-sélection de 50 personnes issues des 105 nominés a été réalisée. Elle a permis de désigner 15 candidats qui vont concourir au titre du meilleur créateur de contenu de l’année.

S.L.