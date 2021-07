212Founders: CDG Invest injecte 3 MDH dans la startup LNKO

CDG Invest a investi 3 millions de Dirhams dans LNKO, startup opérant dans le e-commerce et spécialisée dans les lunettes tendances. A travers cet investissement, la lauréate de la deuxième promotion du programme 212Founders peut désormais intégrer la phase d’accélération du programme.

En plus de cet investissement et dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine, CDG Invest a concrétisé à date huit investissements au profit des startups de la première promotion du programme 212Founders.

LNKO DÉMOCRATISE LA LUNETTE TENDANCE

Dans le cadre du programme 212Founders, mis en place en 2019 par CDG Invest dans l’objectif de participer à la création et à la croissance des startups au Maroc, LNKO a bénéficié d’un accompagnement de proximité lui permettant de concrétiser ses ambitions de positionnement sur le marché marocain.

« Nous sommes fiers d’accompagner LNKO dans sa trajectoire de croissance. La startup a pu réaliser une très bonne performance en peu de temps. Elle est devenue en moins d’un an le premier site marocain de vente de lunettes en ligne avec plus de 10 000 clients et nous entendons, via ce financement, l’appuyer dans la concrétisation de ses ambitions régionales », précise Youssef Mamou, Directeur du programme 212Founders.

Spécialisée dans les lunettes tendances, LNKO suit un modèle D2C (direct-to-consumer). En éliminant les intermédiaires du circuit de vente, la marque propose des lunettes et verres de qualité à 550 dhs.

UN NOUVEAU FINANCEMENT, UNE NOUVELLE AMBITION

Ce financement Seed permettra à LNKO de franchir un cap en passant de la phase d’amorçage à la phase d’accélération, ce qui permettra à la jeune startup de booster sa croissance dans la région MENA, en commençant par les Emirats Arabes Unis, un marché 10 fois supérieur au marché marocain .

Cette phase contribuera également au renforcement de l’expérience e-commerce nationale et internationale, un développement d’outils technologiques propres, et un plan de recrutement ambitieux.