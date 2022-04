212 FOUNDERS: CDG INVEST injecte 3 MDH dans le capital de la startup Nessiam

Le programme 212 Founders à travers CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a accordé un financement en fonds propres de 3 millions de Dirhams à Nessiam, marque de lingerie inclusive au Maroc. Dans le cadre de ce financement, Nessiam a bénéficié d’un accompagnement de proximité visant à consolider son leadership sur le marché marocain et à réaliser ses objectifs stratégiques, à commencer par le renforcement de sa position sur le marché marocain et rayonner sur la région MENA.

Après cette nouvelle levée de fonds, le programme 212 Founders aura concrétisé à date 12 financements en Seed et Series A depuis 2019 pour un montant total de 57 millions de Dirhams

Une marque engagée, qui prône l’acceptation de soi et l’accès à la lingerie pour toutes

Le projet Nessiam est né d’un constat simple : la majorité des consommatrices ont un besoin réel de lingerie pour toutes les tailles, de bonne qualité, à un prix convenable. La marque Nessiam possède une gamme complète et ciblée pour les besoins de toutes les femmes. Elle remporte donc le pari de proposer à toutes les femmes, des produits fashion, de qualité, à des prix abordables.

En plus de son positionnement singulier, la marque propose une expérience 100% digitale digne d’un essayage en boutique. La marque a travaillé les parcours et l’expérience utilisateur pour permettre aux clientes de ne plus perdre de temps dans le choix des tailles et des produits. Un diagnostic et une assistance en ligne permet de choisir le plus rapidement possible le produit qui convient le mieux aux besoins des clientes.

La marque illustre également son positionnement sur les réseaux sociaux et sur son site web en prônant un marketing plus responsable et “vrai” sous le label “Body positivity”.

«A travers Nessiam, notre objectif à Hamza Aouadi et moi, n’est pas seulement de répondre à un besoin marché en proposant des pièces qui ressemblent à nos clientes à des prix plus justes. Nous portons également l’ambition de donner la parole à travers nos collections à TOUTES les femmes et faire de la “différence” une normalité. Cette ambition est devenue une réalité avec l’aide de 212 Founders qui nous a permis de mettre en musique une marque en accord avec nos valeurs» annonce Mohammed Damiri, Co-Fondateur de Nessiam

Un accompagnement stratégique et une nouvelle levée de fonds pour positionner Nessiam comme acteur de référence dans la région MENA

La participation à la 3ème promotion du programme 212 Founders a permis à Nessiam de bénéficier d’un accompagnement stratégique et opérationnel qui leur a permis de structurer une marque forte à l’échelle nationale, diversifier les canaux de vente et envisager une expansion à l’international avec un début de déploiement dans la région MENA.

Ce premier financement Seed à hauteur de 3 millions de Dirhams levé auprès de 212 Founders permettra à Nessiam de devenir une marque de référence dans la région MENA et développer de nouvelles gammes de produits comme le swimwear, les accessoires, … pour la prochaine saison estivale.

« Nessiam a su faire preuve de résilience et d’innovation pour démocratiser une marque responsable dans un marché de la mode supplanté par les grandes marques de fast fashion. Nous avons ensemble remporté ce challenge en plaçant la Tech dans l’ADN du projet : parcours de vente digitalisé, expérience utilisatrices, marketing, interactions avec la communauté, … Nous avons été fiers de les accompagner à structurer une marque forte sur le territoire marocain et leur permettre de faire les premiers pas dans la région MENA. Après la levée nous mettrons tous les efforts pour faire de Nessiam un acteur majeur de la Fashion Tech dans la région», a annoncé Youssef Mamou, Directeur du Programme 212 Founders – CDG Invest.