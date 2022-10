212 Founders annonce sa nouvelle promotion Summer 2022

CDG Invest, à travers son programme 212 Founders, a sélectionné les startups incubées de sa cinquième promotion, Summer22.

Le cinquième appel à projet lancé par 212 Founders a connu un fort engouement auprès d’entrepreneurs au Maroc et en Europe. Le comité d’investissement du programme 212 Founders, a reçu plus de 415 dossiers pour en sélectionner les 11 startups qui constitueront la promotion Summer22. Les 11 startups sélectionnées opèrent dans différents secteurs d’activité (Fintech, SaaS BtoB, Logistique, MedTech, Marketplace, etc.), et se présentent comme suit : Distripha, Humanitics, Crealo, Laymoon, SLM Impact Fi, POGO, OPT-IN, Hemicube, Ta7alil, KargoLive et Digishare.

Le détail de la promotion est disponible sur la rubrique STARTUPS du site web : www.212founders.co

Lancé en 2019, le programme 212 Founders a concrétisé, à date, 12 financements en Seed et Series A pour un montant total de 57 millions de Dirhams. En 2022 le programme 212 Founders a ouvert un nouveau campus en France, à Paris, au sein de Station F, le plus grand campus de startups du monde. Ce campus permet, entre autres, aux entrepreneurs d’être multi-localisés dès leur lancement avec une présence à la fois au Maroc et en France en fonction des besoins de leur activité.

Un accompagnement sur mesure aux meilleurs standards internationaux