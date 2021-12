2021, une belle année pour l’automobile au Maroc

L’automobile, premier secteur exportateur du Maroc, a continué sur sa lancée en 2021 pour gagner encore plus en compétitivité et en notoriété à l’échelle de toute la région et ce sont d’ailleurs, les chiffres très significatifs qui le prouvent !

Entre le groupe Renault Maroc qui a affiché ses ambitions de vouloir produire pas moins de 440.000 véhicules en 2021 tout en capitalisant sur ses sites marocains pour redresser ses ventes à l’international et PSA Maroc qui tablait sur l’augmentation de sa cadence de production pour atteindre une montée du sourcing à partir du Maroc avec un objectif de 1 milliard d’euros en 2021, tous les indices étaient là pour prouver que cette année ne pouvait qu’être exceptionnelle pour ce secteur.

En effet, après une année 2020 très difficile marquée par l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 2021 a démarré sous de bons auspices pour ce secteur qui a vendu tous importateurs confondus 13.335 unités en janvier 2021, soit une hausse de 6,65% comparativement à la même période un an auparavant.

Ce rebond s’est poursuivi jusqu’à fin mars, où les exportations de ce même secteur se sont établis à plus de 22,6 milliards de dirhams (MMDH) contre 16,27 MMDH au T3-2020, ce qui représente une croissance de presque 40%. Une performance qui confirme indubitablement la robustesse de l’industrie marocaine de l’automobile et sa capacité de rebondir.

Et ce n’est qu’au titre du premier semestre 2021 que le marché automobile neuf marocain a enregistré une hausse spectaculaire de 105% par rapport à 2020 et de 16,4% en comparaison avec 2019, favorisé plus que tout par un effet rattrapage et boosté par le retour du crédit gratuit.

Toujours aussi performant, ce marché a enregistré à fin septembre, une augmentation de ses ventes, avec une croissance de 12,64% par rapport à la même période de 2019. C’est un peu pour ça que le magazine américain « Automotive Industries » (AI), spécialisé dans l’industrie automobile, a affirmé que le Royaume est en voie de devenir le hub « le plus compétitif » de cette industrie afin de pouvoir, sans nul doute, disposer de la capacité de produire un million de voitures à court terme.

Il va aussi sans dire qu’au titre de cette année, plusieurs entreprises de ce même secteur ont développé leur production au Maroc. Il s’agit, entre autres, de Clayens NP Morocco qui a inauguré l’extension de son unité industrielle à Mohammedia, spécialisée dans la production des pièces métalliques de précision destinées aux secteurs automobile, électrique et électronique, soit un projet qui devra générer un chiffre d’affaires supplémentaire de 120 millions de dirhams (MDH) et 100 emplois, portant la totalité de l’effectif à 550 emplois.

Aussi, Stellantis (ex-PSA) et le Centre technique des industries des équipements pour véhicules (Cetiev) ont lancé un nouveau site « Cetiev 2.0 », lequel réalise pour la première fois au Maroc des essais physiques liés aux activités de développement et de validation automobile, effectués auparavant à l’étranger (mécatroniques, acoustiques et vibratoires, essais électriques-électroniques, ainsi que des analyses de synthèse véhicules).

Et c’est indéniablement au crédit d’une stratégie sectorielle effective et perfectionnée au fil du temps que l’on doit une telle performance mais aussi grâce à l’excellence de la production nationale et aux écosystèmes mis en place ayant fait du « Made in Morocco » une référence internationale.

D’ailleurs, les objectifs initiaux du plan d’accélération industriel (PAI), soit la création de 90.000 emplois et la production annuelle de 600.000 véhicules, ont été dépassés cette année et le Royaume possède aujourd’hui tous les ingrédients nécessaires pour être dans le top 10 mondial de l’industrie automobile, non seulement en nombre de véhicules produits, mais aussi par le taux d’intégration local qui a atteint les 60%.

Bref, entre des résultats dépassant les objectifs et de nouveaux engagements permettant au secteur d’amorcer un nouveau tournant de son évolution, l’année 2021 boucle sans nul doute une décennie exceptionnelle pour ce marché qui a su tracer au fil des années, son chemin pour arriver, aujourd’hui, au sommet ayant fait de lui une base mondiale de production automobile!

S.L. (avec MAP)