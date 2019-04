2018, l’année de tous les records pour RISMA (VIDÉO)

L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche chez RISMA, l’opérateur touristique marocain. Ses actifs continuent de surperformer le marché avec un taux d’occupation à fin décembre 2018 à 68% en hausse de 3 pts par rapport à 2017, malgré la vente de trois Ibis…

Risma affiche des résultats d’exploitation en forte progression. Un Résultat net social qui s’établit à 134 MDH permettant une distribution d’un dividende global de 28 653 894 DH représentant un dividende de 2 DH par action. L’Assemblée Générale Ordinaire de RSIAM sera amenée, sur proposition du Directoire, à statuer sur la distribution d’un dividende global de 28 653 894 DH représentant un dividende de 2 DH par action.

La société marocaine a enregistré une hausse du taux d’occupation de 3 points par rapport à 2017, ce dernier est largement supérieur au marché. Le PMC augmente également de 6% par rapport à l’année dernière.

Le groupe a ouvert 24 hôtels en 2018 avec une capacité totale de 3 872 chambres. 2 Ibis nouvelle génération ont également vu le jour: Ibis Rabat Agdal (170 chambres) et Ibis Casablanca Gare (130 chambres). 5 hôtels sont en rénovation (Sofitel Marrakech, Ibis Casablanca City Center, Ibis Sidi Maarouf, Ibis El Jadida et Ibis Oujda). Risma consolide sa présence dans 12 villes à travers 6 marques fortes 5 Mrds de dirhams d’investissements réalisés depuis sa création 4 Ibis Budget à Agadir, Tanger, El Jadida et Fès en partenariat avec Akwa.

Les résultats opérationnels sont également en forte progression avec une hausse de 15% du résultat d’exploitation (EBIT). Un CA HT qui s’établit à 1 546 MDH en hausse de 7% malgré la sortie de 3 actifs. Un EBE hôtels en hausse de 12% grâce à une bonne maitrise de charges. Une marge d’EBE qui s’établit à 32% en hausse de 2 points. Et un résultat d’exploitation (EBIT*) en hausse de 15% par rapport à l’année dernière, avec une marge de 17% (en progression de 1 pt).

Pour ce qui est du résultat financier, au 31 décembre 2018, il s’élève à -109 MDH en amélioration de 7 MDH, soit +6% par rapport à l’année dernière. Une amélioration s’explique par le remboursement des crédits et l’amélioration de la situation de trésorerie.

Sans oublier la baisse de la dette nette de 273 MDH dont 137 MDH viennent de l’amélioration de la trésorerie et 136 MDH qui viennent de la baisse des dettes long terme. Et un Résultat net social qui s’établit à 134 MDH permettant une distribution d’un dividende global de 28 653 894 DH représentant un dividende de 2 DH par action.

En matière de perspectives, à fin 2018, RISMA a achevé une bonne partie de la rénovation de 7 Ibis et du Sofitel Marrakech « Lounge and Spa » (155 chambres, salles de réunions, restaurants, lobby…) Le groupe poursuivra également la construction de l’Ibis Abdelmoumen dont l’ouverture est prévue en janvier 2020 et la rénovation des Ibis ainsi que du Sofitel Marrakech. RISMA a également démarré la construction d’un Novotel à Rabat d’une capacité de 176 chambres.

Les bonnes performances de Rsima s’expliquent par la hausse de l’activité et une bonne maitrise des charges. Rappelons que Le tourisme mondial enregistre une hausse de + 6% des arrivées touristiques sur l’année 2018 pour atteindre 1,4 milliards d’arrivées d’après l’Organisation Mondiale du Tourisme.

Ce taux représente le deuxième plus fort taux de croissance depuis 2010. Les arrivées de touristes en Europe ont atteint 713 millions en 2018, soit une progression remarquable de 6% après une année 2017 extrêmement favorable. Le secteur touristique marocain a réalisé une très bonne année 2018. Le volume des arrivées a atteint 12,3 millions de touristes en progression de +8,3% par rapport à l’année 2017. Par ailleurs, les recettes voyages sont en hausse de +6% vs fin décembre 2017.

N.K