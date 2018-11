Mobilité Club Maroc et Essilor s’engagent au service de la sécurité routière et de la bonne vision des usagers de la route dans le cadre du 1er Forum Africain de la Sécurité Routière à Marrakech.

Face au risque majeur que constitue la mauvaise vision non corrigée pour la sécurité des personnes sur la route, Essilor, le leader mondial de l’optique, et Mobilité Club Maroc (MCM) lancent un programme national d’initiatives autour d’une ambition commune, améliorer la sécurité routière en améliorant la vision de tous.

Lors de l’évènement majeur que constitue le 1er Forum Africain de la Sécurité Routière qui aura lieu du 13 au 15 Novembre à Marrakech, Mobilité Club Maroc (MCM), membre de la Fédération Internationale de L’Automobile (FIA), et Essilor annonceront leur partenariat qui se traduira au Maroc par un ensemble d’initiatives conjointes et des campagnes de sensibilisation à destination des différentes parties prenantes : autorités publiques, médias, entreprises et utilisateurs de la route au sens large.

Selon les chiffres de l’OMS, l’Afrique enregistre le taux de décès liés à des accidents de la circulation le plus élevé, soit 26,6 pour 100 000 habitants, contre 17,4 au niveau mondial. La moitié des victimes de la route sont des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Avec seulement 2 % des véhicules dans le monde, le continent Africain enregistre 20 % des accidents mortels. Au Maroc, le Ministère de Transport a recensé près de 90 000 accidents de la route en 2017, avec un nombre d’accidents mortels de la route de 3 085.