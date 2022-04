11ème édition des Théâtrales de Casablanca: «Docteur Alil & Mister Vardar» à découvrir le vendredi

Les Théâtrales de Casablanca présentent le vendredi 6 mai la nouvelle pièce à succès d’Alil Vardar : « Docteur Alil & Mister Vardar ».

Ecrite et mise en scène par l’auteur et acteur belge Alil Vardar, cette comédie loufoque arrive à Casablanca après les multiples triomphes de ses précédentes pièces : «Le clan des divorcées », « 10 ans de mariage », « Famille recomposée » et « Abracadabrunch ».

Docteur Alil & Mister Vardar est un hommage au génialissime Jerry Lewis.

La pièce traite de la vie dans une entreprise, à travers des personnages hilarants, interprétés par : Alil Vardar, Marie Laetitia Bettencourt, Daniel-Jean Colloredo, Isabelle Pean, Arsène Mosca, Anaïs Nyls, Valérie Naour

Claude, au physique « particulier », est le souffre-douleur de son chef de service Mr Guidon. Tous les deux sont sous le charme de Rosanna, la jolie secrétaire qui cache bien son petit jeu. Tout ce beau monde travaille dans une usine dirigée de main de maître par Madame DeBrouckere.



Ne supportant plus les humiliations de son chef de service, Claude va prendre une potion magique qui va le transformer !



Bref, ça va se compliquer pour Mr Guidon…et offrir ainsi aux spectateurs presque deux heures d’excellents moments de rires !

A découvrir le vendredi 6 mai à 20H30

Au Studio des Arts Vivants – Casablanca

Infoline : 0656 900 000

https://www.ticket.ma/ticket/theatre-humour/diner-de-famille-le-30-mars-au-studio-des-arts-vivants

A propos de TOP EVENT PRODUCTION

Professionnel de l’événementiel au Maroc depuis 2000, Top Event Productions organise des spectacles sur divers registres avec une focalisation sur les spectacles de qualité et à forte notoriété.

Initiateur et organisateur de 10 éditions annuelles des « Théâtrales de Casablanca », Top Event production a présenté plus de 70 pièces de théâtre avec comme objectif d’offrir une animation culturelle régulière et une programmation digne des grandes capitales européennes.

Partage de moments de bonheur entre public et comédiens, les Théâtrales permettent de s’ouvrir à d’autres cultures, sortir de la grisaille du quotidien par l’humour, et profiter de moments d’évasion, le tout, avec des tarifs étudiés et accessibles à tous, pour démocratiser l’accès au théâtre.

Dans la volonté de participer à enrichir et mettre en avant la scène culturelle casablancaise, Top Event Production produit également des pièces marocaines, telles que la pièce « Dar Al Ajaza ».