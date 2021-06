Abdelhamid Addou détaille l’offre exceptionnelle de la RAM

Abdelhamid Addou a tenu une conférence de presse ce lundi pour détailler l’offre exceptionnelle lancée suite aux instructions royales.

Après avoir rappelé que les Marocains de l’étranger ne sont pas rentrés depuis 24 mois, le président de la RAM a affirmé que la compagnie s’est mobilisée pour trouver l’approche la plus constructive afin de réussir cette opération. «Après les instructions royales, nous nous sommes réunis avec tous les partenaires et avons élaboré un programme pour faciliter le retour des MRE», a expliqué Addou, soulignant que le marché comprend 44 compagnies aériennes concurrentes.

Le patron de la RAM précise que depuis l’annonce de l’opération exceptionnelle, les Marocains de l’étranger se sont rués sur les offres. «120.000 réservations ont été enregistrées depuis le dimanche. La forte demande a saturé le site de la compagnie. L’engouement continue. D’ailleurs, plusieurs dates affichent déjà complet. A titre d’exemple, les vols Maroc-France, entre le 15 et le 31 août, sont saturés. L’engouement concerne également les dates de l’avant Aïd Al Adha», indique le président.

Concernant le coût réel du siège, Addou souligne que cela dépend de chaque vol. « Nous avons fait un travail d’équipe qui va nous permettre d’avoir des coûts exceptionnels jusqu’à fin septembre. Nous comptons aussi ouvrir de nouvelles lignes pour faciliter les déplacements et augmenter d’environ 50% le nombre de sièges prévus. Maintenant, il faut savoir que nous avons une capacité limitée avec un certain nombre d’avions. Nous sommes en train d’atteindre cette limite. Il n’y aura plus de vols à un certain moment», a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, tous les efforts sont consentis pour aider nos concitoyens. Nous avons mis tous les moyens pour réussir cette opération. Trois millions de billets seront mis à la disposition des Marocains. Cette offre exceptionnelle fera le bonheur aussi des familles nombreuses qui ne pouvaient pas rentrer au Maroc. Une famille de 4 personnes peut aujourd’hui se procurer les billets à un prix très abordable», explique Addou, qui souligne que les clients souhaitant changer leur réservation seront évidemment remboursés.

Très belle initiative de la RAM dont l’offre a fait le bonheur des MRE. A cause du covid, les frontières ont été fermées et la plupart des Marocains de l’étranger ne sont plus rentrés au bercail. L’offre exceptionnelle de la compagnie marocaine connaîtra, sans doute, un grand succès.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a ordonné à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie marocaine, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie.

H.M.