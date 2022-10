Zoom sur la Sélection officielle de la 19e édition du FIFM

(The Black Pharaoh, the Savage and the Princess)

De Michel Ocelot / France

Voix : Aïssa Maïga, Oscar Lesage, Claire de la Rüe du Can, Didier Sandre, Serge Bagdassarian

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP

(Dounia and the Princess of Aleppo)

De Marya Zarif, André Kadi / Canada

Voix : Rachaf Ataya, Elsa Mardorissian, Manuel Tadros, Raïa Haidar, Marya Zarif

HAWA

De Maimouna Doucouré / France

Voix : Sania Halifa, Ounmou Sangaré, Yseult, Jérôme Pouly, Thomas Pesquet, Titiouan Gerbier

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

(Yuku and the Flower of the Himalayas)

De Arnaud Demuynck / Belgique, Rémi Durin / France

Voix : Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno, Tom November, Alice on the Roof, Igor Van Dessel