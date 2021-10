Wecasablanca Festival est de retour à Casablanca

Wecasablanca Festival est de retour et s’apprête à faire vibrer la ville Blanche au rythme d’un fabuleux mix de musiques marocaines. Du 21 au 24 octobre, Wecasablanca Festival investit en effet le tout nouveau parc du Vélodrome et invite les Casablancais à 4 jours de célébrations musicales hautes en couleurs et en diversités, portées par de très belles voix Marocaines.

Cet événement, à vivre en présentiel et en live sur les réseaux sociaux de Wecasablanca, sera l’occasion de se retrouver après une crise sanitaire et des restrictions qui ont duré presque deux ans. Ce moment fort lance la rentrée culturelle 2021 et marque surtout un anniversaire. C’est en effet le 24 octobre 2016 qu’était lancée la marque territoriale Wecasablanca, affirmation de l’identité de Casablanca et de ses habitants mais aussi étendard d’une stratégie d’attractivité et d’inclusion soutenue, notamment, par une promotion active de la culture et du sport dans la métropole.

Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, la programmation se devait d’être riche et diversifiée. Et c’est bien le cas. La ligne artistique du festival prend ses racines dans l’ADN de Casablanca pour en faire un événement intergénérationnel intimement lié à l’identité plurielle casaouie. Le parc du Vélodrome sera en effet pris d’assaut par de grandes stars, représentantes incontournables de la musique nationale, et des voix nouvelles qui enflamment les toutes jeunes générations, faisant souffler un vent de renouveau et de créativité sur la scène artistique marocaine. Ainsi, ce moment festif sera aussi un vibrant hommage à tous les talents du Maroc. Transmis à travers le monde via les réseaux sociaux, Wecasablanca Festival participera aussi à les faire rayonner à l’international.

Pour ne rien manquer, bloquez dès à présent vos dates du 21 au 24 octobre et stay tuned pour découvrir une programmation qui vous réserve bien des surprises.