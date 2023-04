Webby Awards : DrMachakil, seul marocain nominé à la 27e édition (VIDEO)

Mehdi Saqi, alias DrMachakil, a été nominé à la 27e édition des Webby Awards, qui récompensent les créateurs de contenu digital. DrMachakil est ainsi le seul marocain à être nominé dans l’évènement organisé par l’Académie internationale des arts et des sciences numériques.

DrMachakil est nominé pour une création baptisée « Emotion in Motion : 160 Feelings of Cinema », un voyage poétique de 4 minutes, explorant la gamme infinie d’émotions que le cinéma procure. Le créateur marocain figure au côté de noms imposants, tels que Netflix, Apple, Kim Kardashian, Jimmy Fallon, etc.

Grâce à cette nomination, Mehdi Saqi devient éligible pour le prix du public, qui est voté en ligne par les fans à travers le globe. Jusqu’au 20 avril, les fans de DrMachakil peuvent voter sur le site de l’évènement.

Les gagnants seront annoncés le 25 avril 2023 et seront honorés lors d’une cérémonie prestigieuse à New York. Les gagnants auront l’opportunité de prononcer l’un des fameux de 5 mots des Webby Awards. Les discours de 5 mots précédents incluent : « Act Now or Face Disaster » de Greta Thunberg, « Everything you think is true » de Prince, « Houston We Have A Webby » de la NASA ou encore « Oh, Somebody Painted Over It » de Banksy.