Waves Festival: un nouveau concept voit le jour au Maroc

“Waves Festival” est le fruit inspiré du “Moroccan Art Departement”, un label de festivals d’art numérique et de production de musique contemporaine au Maroc créé par Driss Filali en 2010 réunissant différents intervenants et artistes de la nouvelle scène culturelle marocaine.

“Waves Festival” se veut une galerie grandeur nature où artisans, plasticiens et street-artistes exposeront leurs plus belles créations. C’est aussi un lieu pour se reconnecter avec son esprit et son corps à travers des séances de Yoga en plein air, une magnifique piscine ainsi que des parcours de CrossFit les pieds dans le sable.

“Waves Festival” est un lieu d’échange et de partage de plusieurs cultures à travers la musique en réunissant des artistes de divers horizons tel que Oum, KALI G, Dex Le Maffo, Kosh ou encore Lokodriss, et plusieurs autres talents incontestables de la scène électronique marocaine, entre Fusion, Deep, House, Minimal & Techno.

Situé dans le somptueux Flamingo Beach Club sur la corniche casablancaise, cet événement riche en couleurs propose aux festivaliers un menu généreux en activités artistiques, sportives et spirituelles. Ainsi, le “Waves Festival” met en avant les meilleurs talents de la scène musicale marocaine tout en stimulant ses visiteurs dans tous les aspects de leur être… et de leur paraître