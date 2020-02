Voici le nouveau directeur artistique du FIFM

La Fondation du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) a nommé Rémi Bonhomme directeur artistique du Festival et des Ateliers de l’Atlas pour la 19è édition, prévue du 13 au 21 novembre 2020.

Rémi Bonhomme débute sa carrière au Liban où il est d’abord chargé de mission culturelle à l’Institut Français de Beyrouth avant de participer à la création du cinéma indépendant Metropolis et de produire le long métrage libanais Chaque Jour est une fête de Dima El-Horr. En 2009, il devient coordinateur général de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes où il initie l’atelier d’accompagnement du court au long métrage Next Step, qu’il dirige depuis 2014. En parallèle, il rejoint en 2018 l’équipe artistique du Festival de Marrakech en qualité de programmateur et responsable des Ateliers de l’Atlas, une nouvelle plateforme industrie dédiée aux cinémas du continent africain et du monde arabe, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Rémi Bonhomme quittera ses fonctions de la Semaine de la Critique après la prochaine édition du Festival de Cannes pour piloter la direction artistique du Festival International du Film de Marrakech et les Ateliers de l’Atlas, poursuit-on de même source.

Pour préparer la 19è édition du FIFM, Rémi Bonhomme sera entouré d’un nouveau comité de sélection ayant notamment fait ses armes aux festivals de Cannes et Toronto, souligne le communiqué, ajoutant que ce comité sera composé Ali Hajji (Maroc), actuellement directeur général du groupe A3, basé à Casablanca et ancien directeur délégué du festival de Casablanca et directeur artistique des Semaines du film européen au Maroc. Aux côtés d’Ali Hajji, qui occupe également la fonction de coordinateur général du Festival International du Film de Marrakech depuis 2018, figurent Farah-Clémentine Dramani-Issifou (Bénin/France), actuelle membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique de Cannes et chercheuse spécialiste des cinémas d’Afrique et de sa diaspora et Ava Cahen (France), critique de cinéma (Le Cercle sur Canal+, France Inter), rédactrice en chef de Frenchmania, ancienne membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique de Cannes.

Seront nommés conseillers à la programmation, Andréa Picard (Canada), Senior Film Curator au Toronto International Film Festival (Curator de la section Wavelengths et Co-Curator de la compétition Platform), conseillera à la programmation de toutes les sections, Hania Mroué (Liban), actuelle directrice du cinéma Metropolis (Beyrouth), fondatrice de la société MC Distribution et ancienne Chief Arab Programmer du Doha Tribeca Film Festival, occupera la fonction de conseillère pour le cinéma et l’industrie arabe et Gabor Greiner (Hongrie/Autriche), directeur des acquisitions de Films Boutique, conseillera à la programmation de la compétition.

Par ailleurs, les Ateliers de l’Atlas, dont la 3è édition se tiendra du 15 au 18 novembre 2020, seront placés sous la responsabilité de Thibaut Bracq (France), ancien programmateur du Festival Premiers Plans d’Angers, où il a coordonné des Ateliers dédiés au jeune cinéma européen tout en travaillant au développement du programme La fabrique à Cannes, puis au sein de l’équipe de Locarno Pro en tant que Project Manager.

S.L. (avec MAP)