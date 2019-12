Vidéo. Quand Gad Elmaleh prouve qu’il est (aussi) pro de la darbouka

Tous ses fans le savent, Gad Elmaleh est un pro de la darbouka. Il l’a encore prouvé lors d’un show. L’humoriste franco-marocain, le plus adulé en France, est aussi un pianiste et un guitariste très habile. Et pour couronner le tout, le Casablancais d’origine pousse aussi la chansonnette, de temps en temps, et sa voix est loin d’être désagréable.

Quand on vous dit que Gad ElMaleh à plusieurs belles cordes à son arc artistique!

Côté actu, plusieurs dates de son nouveau spectacle sont déjà complètes! Ses spectacles prévus à la Cigale à Paris en 2020 sont tous réservés et de nouvelles dates ont été annoncées au Palais des sports de Paris. Intitulé “D’ailleurs”, le nouveau one-man-show de l’humoriste franco-marocain est prévu pour avril prochain.