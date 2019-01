Une salle de spectacle bannit Gad Elmaleh

Le Bordel Comédie Club, célèbre salle de spectacle à Montréal va bannir Gad Elmaleh de ses invités. Une décision prise suite à la dernière polémique qui touche l’humoriste.

La décision de ne plus programmer Gad est pour Charles Deschamps, propriétaire du Bordel, “une façon symbolique de démontrer qu’une superstar comme Gad Elmaleh ne peut pas partir comme si de rien n’était avec des gags entendus sur d’autres scènes”, indique le journal Le Devoir.

Rappelons que la chaîne YouTube CopyComic a encore frappé. Créée par un certain “Ben”, qui préfère garder l’anonymat, cette chaîne, qui répertorie les cas de plagiat chez les humoristes français, a diffusé lundi une nouvelle vidéo “à charge” contre Gad Elmaleh.

Dans cette vidéo, la chaîne compare, extraits à l’appui, des passages de l’humoriste empruntés à des artistes américains, québécois et français, tels que George Carlin, Steven Wright, Dana Carvey, Patrick Huard, Martin Matte, Donal Jack’sman ou encore Titoff.

En 2017, la chaîne avait comparé un sketch bien connu de Gad Elmaleh sur les hôtesses de l’air à celui de l’humoriste américain Jerry Seinfeld qui date de 1986.

Invité dans Quotidien sur TMC, l’humoriste franco-marocain avait répondu: “Dire que je m’inspire de Jerry Seinfeld, c’est comme dirait un politique s’il était là: ‘c’est un secret de polichinelle’. C’est absurde… Est-ce que je me suis inspiré de Jerry Seinfeld? Oui. Et ces 20 secondes de ça, j’ai envie de dire que ce n’est rien à côté de ce que je lui prends tous les jours. Je lui prends des heures entières d’inspiration”, avait-t-il lancé, expliquant que Jerry Seinfeld est son ami et qu’ils écrivent ensemble leurs textes. Et d’ajouter: “Il faut plutôt accuser Air France d’avoir plagié American Airlines!”.

“Cela a fait du buzz sur le moment mais, regrette-t-il, il n’y a pas de conséquences concrètes alors qu’il y a quelque chose de profondément malsain et malhonnête”, a déclaré “Ben” cité par le journal Le Monde.

Entre-temps, CopyComic réserve une autre surprise à Gad. Une deuxième vidéo sur le comédien sera diffusée le 4 février prochain…

S.L.