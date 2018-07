Une nouvelle directrice générale à l’Institut français du Maroc

Clélia Chevrier Kolačko est la nouvelle Conseillère de coopération et d’action culturelle et Directrice générale de l’Institut français du Maroc. Elle succède à Jean-Marc Berthon qui a terminé son mandat au mois de mars dernier.

Formée à Sciences Po Paris et diplômée de commerce de l’Université de Mannheim (Allemagne), Clélia Chevrier Kolačko a débuté comme consultante en conduite du changement pour la société Accenture. Elle rejoint ensuite la fonction publique au ministère des Affaires étrangères, où elle occupe les fonctions de rédactrice à la sous-direction des affaires financières internationales du Quai d’Orsay, puis de chargée de mission auprès du Secrétaire général.

Investie à l’international, elle devient conseillère financière adjointe pour la Communauté des Etats indépendants (CEI) au service économique de Moscou (Russie) entre 2008 et 2011. Elle est ensuite nommée à l’Ambassade de France à Zagreb (Croatie) comme première conseillère entre 2011 et 2015. Puis elle rejoint la direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau du ministère des Affaires étrangères comme sous-directrice à l’Enseignement supérieur et à la recherche.

Sa nomination à Rabat est effective depuis le 18 juin.