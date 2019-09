Un week-end tranquille: les “Théâtrales” sont de retour à Casablanca

La 9ème édition des Théâtrales de Casablanca entamera la rentrée avec une nouveauté du théâtre parisien : « Un weekend tranquille », la toute dernière création du comédien et metteur en scène Alil Vardar, qui sera présentée au Megarama Casablanca le jeudi 26 septembre prochain.

Offrant des comédies hilarantes et habitué du public marocain, Alil Vardar sera de retour à Casablanca avec sa nouvelle pièce « Un weekend tranquille ». Considérée par Le Figaro comme la dernière usine à blagues de Vardar, cette comédie réunit des artistes de talents : Alexandra Vandernoot, Melissa Izquierdo et Jerôme Lenôtre.

Déjantée et ultra-rythmée, « Un weekend tranquille » renverse l’archétype du quadragénaire qui prend une jeune comme maîtresse : Jules 45 ans (Alil Vardar) est marié à Caroline 26 ans (Melissa Izqueirdo), ils vivent un bel amour. Mais Jules est insatisfait, il ne comprend pas cette génération qui passe le plus clair de son temps le nez collé à son téléphone mobile… Il prend ainsi une maîtresse, Geneviève (Alexandra Vandernoot) qui a 57 ans ! Jules est très attaché à cette dernière.

Jules s’arrange pour passer tout un week-end avec sa maîtresse, mais sa femme revient plus tôt que prévu et le surprend avec Geneviève. Jules va devoir faire jouer tous ses talents d’orateur pour trouver une explication rationnelle, et surtout il va devoir compter sur son ouvrier portugais pour le couvrir. Bloqué entre sa femme et sa maîtresse, Jules va vivre un week-end explosif !

La mise en scène est efficace avec aucun répit. Les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné, les gags et les fous rires aussi. Sans vulgarité et avec de nombreux jeux de mots bien tournés, la pièce fait évoluer des personnages qui sont tous plongés dans des situations de plus en plus incongrues.

Rires assurés ; tous les acteurs sont déchainés au point d’en rire eux-mêmes !

A voir absolument le jeudi 26 septembre au Megarama Casablanca !