Un nouvel ouvrage sur le roi Mohammed VI

Le dernier livre de Valérie Morales-Attias et Guillaume Jobin, intitulé “Le Roi : le Maroc de Mohammed VI” vient de paraitre.

Cet ouvrage de 260 pages n’est pas un livre “bilan” sur les vingt ans de règne de Mohammed VI. Il s’agit plutôt d’un reportage témoignant de la situation actuelle, mais aussi des évolutions récentes qu’a connu le Maroc ces dernières années, expliquent les auteurs de l’ouvrage.

L’originalité du livre tient à l’analyse des événements qui forgent le Maroc moderne, proposée par deux auteurs qui résident dans le royaume depuis longtemps.

Composé à partir de situations vécues et de témoignages, les auteurs tentent un portrait “juste et équilibré” du pays, “le plus objectif possible”, sur les difficultés, mais aussi sur les nombreux succès marocains.

Premier diplomate du Maroc, Mohammed VI a lancé ces dernières années une campagne sans précédent de présence et de développement en Afrique. Proche des cours d’Espagne et d’Angleterre, aussi à l’aise avec Poutine qu’avec les chefs d’Etat arabes, il a également porte ouverte à l’Elysée.

“Mohammed VI est certainement le plus progressiste de tous les dirigeants actuels des pays musulmans”, peut-on lire. Son autorité est fondée sur des valeurs contemporaines, en évolution constante, propres à assurer la transition du Maroc vers plus de modernité. Souverain d’un royaume complexe, il règne sans vrai heurts visibles avec une majorité islamiste dans son gouvernement. Quelle vision pour l’avenir ?

Enfin, le roi impose son propre style. Modernité avant-gardiste et goût sincère pour les arts et les lettres, s’accompagnent chez lui d’une habileté politique singulière. Comment parvient-il à gérer tous ceux, Marocains comme étrangers, qui tentent de faire du Maroc leur terrain de jeu ? La question du Sahara fait également partie des questionnements de cet ouvrage.

Née à Oran, après l’indépendance de l’Algérie, Valérie Morales-Attias vit à Casablanca depuis plus de vingt ans. Journaliste, elle a été directrice générale de Luxe Radio et rédactrice en chef de Citadine. Elle est aujourd’hui chroniqueuse au mensuel Maroc Diplomatique et auteur de romans, essais et beaux livres, les deux derniers sur le Patronat marocain et la Garde Royale du Maroc.

Guillaume Jobin, originaire du Havre, est président de l’École supérieure de journalisme de Paris et réside entre Rabat et Paris. Il collabore régulièrement avec la presse marocaine et est l’auteur de plusieurs best-sellers au Maroc : Lyautey, Le Résident, Mohamed V, Le Sultan, Route des Zaers et Route d’Anfa.

Le livre sera disponible en fin de semaine en France, en Belgique, en Suisse et au Maroc.