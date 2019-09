Un nouveau sketch de Gad Elmaleh enflamme la Toile (vidéo)

Gad Elmaleh, Kev Adams et Philippe Lelouche ont mis le feu sur Instagram avec un mini-sketch qui a été très commenté par les internautes.

Gad s’est remis dans la peau du “blond” pour interpréter ce sketch. Est-ce un teaser pour annoncer un prochain spectacle de ce trio inédit ? Les fans de l’humoriste se sont posés la question et restent sur leur faim. En attendant, Gad sera le prochain invité de Karine Le Marchand dans son émission sur M6 “Une ambition intime”. Et peut-être que le mystère sera dévoilé.

“Il est rare de rencontrer quelqu’un qui vous fait vraiment confiance, comme ça, sans vous connaître…J’ai beaucoup de chance car cet homme, qui m’a ouvert son cœur, l’a grand et profond. Et heureusement que j’ai mis du mascara waterproof parce qu’il me fait pleurer de rire ! Aujourd’hui 1er jour de tournage d’Une Ambition Intime, avec Gad. Je suis chanceuse, et bientôt vous saurez vous aussi pourquoi…”, a lancé Karine Le Marchand.

Kev Adams et Philippe Lelouche seront également de la partie, en témoigne une photo publiée sur Instagram (voir ci-dessous).