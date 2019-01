Un Marocain représente la France à l’Eurovision 2019 (VIDEO)

Âgé de 18 ans, le jeune chanteur et influenceur web Bilal Hassani, qui est passé par The voice Kids France en 2016 et qui a remporté le concours Destination Eurovision, représentera la France au Concours Eurovision de la chanson 2019, qui aura lieu du 14 au 18 mai à Tel Aviv, avec sa chanson intitulée “Roi”.

Le jeune chanteur Français d’origine marocaine a brisé les codes en décidant de montrer sa féminité à travers une interview vidéo publiée sur le site web “Fraiche” et qui a généré des millions de vues. Dans cette vidéo, il remercie sa maman d’origine marocaine de lui avoir laissé autant de liberté pour “vivre sa féminité paisiblement”. Un témoignage qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Avec son style très particulier, le jeune homme partage ses histoires avec ses fans en France et à l’étranger. En 2017, il a notamment fait son coming out.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube il y a près d’un mois, le jeune artiste a répondu aux questions de ses followers sur sa vie personnelle tout en insistant sur ses origines marocaines dont il est fier. A leur tour, les internautes marocains n’ont pas hésité à exprimer leur fierté de voir ce jeune artiste assumer son choix et son identité.

A.K.A