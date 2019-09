Un humoriste vole au secours de Gad Elmaleh

Gad Elmaleh est ciblé par de nombreuses personnes qui l’accusent de plagiat. Après les derniers événements en date, son ami Manu Payet a pris sa défense.

“J’ai beaucoup de peine pour l’homme et pour l’ami. Il m’a mis le pied à l’étrier, à moi et à plein d’autres. On essaye de faire payer très cher un truc qui se résume à dix ou quinze minutes de vannes sur vingt-cinq ans de carrière. Je trouve que c’est de l’acharnement”, a déclaré l’humoriste à nos confrères du Parisien.

Manu Payet espère “voir rebondir Gad Elmaleh sur scène avec un nouveau spectacle” pour “remettre tout le monde d’accord”.

Rappelons que le dernier détracteur de Gad a été Jean-Marie Bigard. Invité sur le plateau du Grand Oral des Grandes Gueules, l’émission diffusée sur RMC, Bigard a chargé Elmaleh: “Ce serait la honte de ma vie d’avoir pris une vanne à un comique étranger, et puis de la faire mot à mot, avec les mêmes gestes, la même intonation. C’est du vol à l’étalage”.

Gad Elmaleh, avait évoqué, sur Europe 1, les accusations de plagiat dont il a fait l’objet en février dernier. Selon l’humoriste, les gens ne font pas la différence entre inspiration et plagiat. “S’inspirer de quelqu’un, c’est beaucoup plus profond que ça. Mon métier d’humoriste ne se résume pas à une liste de blagues. Je propose un regard, une vision du monde”, s’est défendu l’artiste franco-marocain.

Accusé de plagiat par CopyComic, Gad Elmaleh avait ainsi brisé le silence. Sauf que la version de Gad Elmaleh n’a pas convaincu les comédiens qui affirment avoir été plagiés.

