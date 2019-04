Un humoriste québécois dézingue Gad Elmaleh (VIDEO)

Accusé de plagiat par CopyComic, Gad Elmaleh est au coeur d’une polémique qui n’est pas encore terminée. Le comédien franco-marocain avait brisé le silence et s’était expliqué récemment au micro d’Europe 1. Sauf que la version de Gad Elmaleh n’a pas convaincu les comédiens qui affirment avoir été plagiés.

Parmi eux, on retrouve un certain Martin Petit. L’humoriste québécois pense que les arguments avancés par Elmaleh ne sont pas du tout convaincants. “Je trouve cela pathétique. Comment tu expliques un vol de banque? Tu rentres dans la banque, tu voles de l’argent, c’est pas un hommage au système monétaire!”

Et d’ajouter: “Non mais ça fonctionne pour lui l’observation. Il prend les gags de plein de monde et il les fait moins bien. C’est indéfendable. Il ne peut pas le nier toute sa vie”, a déclaré Petit sur le plateau de l’émission québécoise “Tout le monde en parle”.

Et ce n’est pas tout. Martin Petit affirme que Gad Elmaleh l’a copié lors de sa tournée aux États-Unis. “J’étais dans la salle et il faisait sa première fois en anglais devant les anglophones. Je regarde le show et je vois le sketch qu’il a fait et que j’ai fait souvent dans mon show. J’étais étonné, mais je me suis dit bon ce n’est pas grave… peut-être qu’il ne se rend pas compte. Quand j’ai vu CopyComic, j’ai su qu’il a copié tout le monde. Ma réaction a alors changé. J’ai trouvé cela gênant pour lui (…)”.

Pour sa part, Gad Elmaleh, avait évoqué, sur Europe 1, les accusations de plagiat dont il a fait l’objet en février dernier. Selon l’humoriste, les gens ne font pas la différence entre inspiration et plagiat. “S’inspirer de quelqu’un, c’est beaucoup plus profond que ça. Mon métier d’humoriste ne se résume pas à une liste de blagues. Je propose un regard, une vision du monde”, s’est défendu l’artiste franco-marocain.

Notons enfin que Gad Elmaleh a mis la main sur des données personnelles de “Ben”, le propriétaire du compte CopyComic qui garde l’anonymat. Ce dernier s’est amusé à traquer les humoristes français en révélant plusieurs plagiats depuis plus d’un an et demi.

N.K