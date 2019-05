Un grand colloque international sera organisé à Tanger

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, a tenu vendredi une réunion avec le directeur général du Centre arabe pour la littérature géographique Nouri Al-Jarrah, à l’issue de laquelle il a été décidé d’organiser annuellement à Tanger un grand colloque international dédiée à la littérature de voyage, dont la première édition se tiendra l’année prochaine. Ce colloque, fruit d’un partenariat entre les deux parties, comprendra trois panels dont le premier porte sur la traduction du voyage d’Ibn Battouta dans plusieurs langues, indique le ministère dans un communiqué, précisant que ce panel connaîtra la participation de traducteurs arabes et étrangers ainsi que de chercheurs intéressés par le voyage d’Ibn Battouta.

“Le Maroc et les voyages arabes vers l’Europe” est le thème du deuxième panel qui sera débattu par des chercheurs spécialistes de la littérature de voyage, tandis que le troisième panel du colloque traitera des “voyages andalous et marocains au Machreq et sur le chemin du Hajj”.

Cette rencontre sera ponctuée par diverses activités, dont une exposition d’ouvrages de la littérature de voyage sous le thème “Mille ans de voyages arabes” et une exposition photographique intitulée “Sur les traces d’Ibn Battouta en Inde et d’autres géographies”, fait savoir le communiqué du département de la culture. La cérémonie de remise des prix Ibn Battouta de la littérature de voyage ainsi que le colloque l’accompagnant se tiendront chaque année à Tanger, ville natale du plus célèbre des voyageurs arabes, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)