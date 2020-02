Théâtre et 7ème art: “Souk n’Sa” poursuit sa tournée triomphale

Par Larbi Alaoui

“Au théâtre, ce soir”! Le prochain soir de la représentation de la pièce au succès probant, intitulée “Souk n’Sa”(Le souk des femmes), plus exactement “L’univers des femmes”, aura lieu ce jeudi 13 février courant, au Théâtre national Mohammed V de Rabat, à partir de 19 heures.

L’oeuvre, ayant déjà été représentée aux quatre coins du Royaume, est produite par l’Association “AGORA pour les arts” et “D&R Productions”. Nous devons le texte de ce spectacle de haute voltige à Naji Mirani et la révision du scénario, ainsi que la réalisation, à Driss Chouika. Un vrai cocktail artistique détonnant, mêlant si bien deux arts différents, mais si similaires en certains points: le théâtre et le cinéma.

Ce spectacle inédit, bénéficiant du soutien du Théâtre national Mohammed V, et en collaboration avec l’Association “Ayadi horra” (Mains libres), est interprété par une kyrielle de comédiens talentueux, dont Rokaya Benhaddou qui en a aussi conçu les costumes. Cette actrice est connue pour avoir joué plusieurs rôles ayant une étroite relation avec la condition féminine au Maroc.

Ainsi, Rokaya Benhaddou a été applaudie dans nombre d’œuvres théâtrales traitant de sujets sensibles, voire tabous dans notre société, tels que le harcèlement auusi bien moral que sexuel,la prostitution,la migration,entre autres thémathiques sociétales. Et ce,dans des situations qui se présentent comme comiques ou s’apparentant, peu ou prou, au “Théâtre de Vaudeville”, mais sur des problématiques qui donnent à réfléchir sur les nombreuses injustices dont la femme marocaine est victime, au quotidien. Aussi bien dans l’espace, public qu’au travail et, même hélas parfois, au sein de son propre foyer ou de sa famille.

“Souk n’Sa” traite donc de tous ces sujets, en sus du viol, de l’exploitation, du charlatanisme et ce, via des saynètes cinématographiques et d’autres théâtrales.

Un spectacle qui vaut le détour! Rendez-vous donc au Théâtre national Mohammed V, jeudi 13 février courant, à partir de 19 heures pour voir “Souk n’Sa”! Cet univers féminin du cru qui ne cesse d’interpeller la société marocaine et qui est toujours à la recherche d’oreilles attentives. Suivez mon regard!

L.A.