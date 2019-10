The Voice Kids: Ali, le Marocain qui a bluffé Amel Bent (vidéo)

Il s’appelle Ali. Il avait déjà épaté le jury de The Voici Kids, en France, lors de sa première apparition. Ali est Marocain, il a 13 ans et il étudie au lycée Lyautey. Très tôt, il s’est passionné pour la musique “soul” et le chant en particulier qu’il pratique au Studio des Arts vivants.

“Dans la team Amel Bent, c’est Ali, 12 ans, qui s’est fait remarquer”, écrit TF1 sur son site web.

“Ali, c’est une espèce de petit génie. Dans mon équipe, c’est celui qui a la plus grande technique vocale”, a déclaré vendredi soir Amel Bent. “Si les trois talents n’ont pas démérité sur le titre “Envole-moi’, de Jean-Jacques Goldman, Ali a su tirer son épingle du jeu”, résume TF1. Les autres coachs ont également été impressionnés par Ali.

En interprétant “Who’s lovin you” des Jackson Five, Ali avait impressionné le public et le jury début septembre. Cette fois, c’est sur sur “Envole-moi” de Jean-Jacques Goldman que le Marocain a pris s’en envol. Bonne chance pour la suite.

S.L.