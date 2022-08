Tanjazz : la première partie de la programmation dévoilée !

Au Palais des Institutions Italiennes, Tanjazz Festival accueillera des artistes et des musiciens de renom.

Sur la scène BMCI, le public aura rendez-vous, jeudi 22 septembre avec la légende vivante du semba angolais Bonga, connu par sa voix rocailleuse et sensuelle, ainsi que le musicien surdoué Mehdi Nassouli , vendredi 23 septembre, qui fait la fierté de son pays sur la scène internationale.

­­­­­­­­­­­­­La scène Volkswagen proposera des pointures du jazz contemporain : le contrebassiste israélien Avishai Cohen, qui se produira en trio vendredi 23 septembre, pour partager sa musique profonde et élégante ; La voix soprano de la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, le samedi 24; La trompettiste d’origine bahreïnie-britannique Yazz Ahmed et son style jazz arabe psychédélique jeudi 22 ; ainsi que le pianiste autodidacte britannique Alfa Mist, vendredi 23 septembre, avec son style créatif associant des impros jazz mélancoliques, soul et hip-hop alternatif le plus raffiné.