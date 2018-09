“Sofia” de Meryem Ben M’Barek dans les salles du Maroc

Le film “Sofia” de la réalisatrice marocaine Meryem Ben M’Barek sortira dans les salles de cinéma au Maroc le mercredi 19 septembre. Il sera projeté au Megarama, Ritz, Rif, Lynx, Eden Club à Casablanca, Renaissance et Cine Atlas à Rabat, au Megarama et Roxy à Tanger, au Megarama de Fès et à Avenida à Tétouan.

Ce film a reçu le Prix du meilleur scénario à Cannes dans la section “Un Certain Regard”, le prix Le Valois du scénario du Festival Francophone d’Angoulême et a été nominé 8 fois.

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…

L’histoire poignante de Sofia, une jeune mère célibataire au Maroc a touché profondément le Jury et le public de ces Festivals. D’après les statistiques, des milliers de femmes sont confrontées à ce problème au Maroc dans un silence assourdissant. Ce film suscitera sans aucun doute un débat de société et participera assurément à l’évolution des lois et des mentalités,

‘’Sofia’’ est le premier long métrage de la réalisatrice Meryem Benm’barek, jeune marocaine qui a grandi en Belgique et en France. Elle a suivi le cours Florent à Paris et s’est formée à la réalisation à l’INSAS à Bruxelles.

Son premier court-métrage Jennah, film de fin d’étude, en 2014, obtient le Grand prix du meilleur court-métrage au festival de Rhode Island aux Etats-Unis et lui permet également de concourir aux Oscars 2015.

