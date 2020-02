SIEL 2020: Abderrahmane Youssoufi à Casablanca avec de hauts responsables

L’ouvrage “Abderrahmane Youssoufi: Enseignements pour l’histoire” a été présenté, samedi à Casablanca, en présence de M. Youssoufi et d’une pléiade de hauts responsables et de diplomates, en marge des activités de la 26e édition du Salon internationale de l’édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 16 février.

Conseiller de l’ancien Premier ministre Abderrahmane Youssoufi, en charge du pôle social, M. Guerraoui retrace dans cet ouvrage, avec détails, la personnalité exceptionnelle de ce grand homme d’Etat.

Étalé sur 383 pages, images et documents à l’appui en plus d’une préface et d’une introduction, l’ouvrage de format moyen qui se décline en dix chapitres présente la personnalité et le parcours de M. Youssoufi, tout en faisant la lumière sur ses positions en tant que Premier ministre, et en révélant des détails sur la période du gouvernement d’alternance et sur la manière Youssoufi de gestion des problèmes sociaux.

Dans sa présentation du livre, M. Youssoufi écrit que le gouvernement d’alternance s’est employé à adopter des réformes sociales majeures qui ont concerné de larges franges de la société, soulignant que l’importance du livre réside dans le fait que l’auteur était présent lors de la mise en place des réformes, et accompagnait les différentes étapes de leur opérationnalisation.

En incluant dans ce livre le bilan des grandes réformes sociales mises en œuvre par le gouvernement d’alternance entre mars 1998 et octobre 2002 sur la base d’informations réelles, l’ouvrage apportera une valeur ajoutée qu’il puise de l’intérieur de cette expérience gouvernementale, a estimé M. Youssoufi.

Intervenant à cette occasion, M. Guerraoui, à présent président du Conseil de la concurrence, a affirmé que cet ouvrage est “un hommage à une étape historique délicate, où l’intérêt suprême de la patrie a primé grâce à deux fortes volontés, celle de Feu SM le Roi Hassan II et de SM le Roi Mohammed VI, et celle des forces démocratiques nationales”.

Pour l’écrivain Hassan Najmi, l’ouvrage de M. Guerraoui constitue un “cadeau intellectuel et culturel”, qui présente un témoignage “précieux” à partir de son poste de conseiller de l’ancien Premier ministre.

La 26e édition du SIEL, organisée par le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports en collaboration avec l’Agence Marocaine de développement des investissements et des exportations et le parc des expositions de Casablanca, connait la participation de 703 exposants, dont 267 exposants directs et 436 indirects, venus du Maroc, d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique qui présenteront un fond documentaire riche et varié couvrant plusieurs champs de connaissance, avec plus de 100.000 ouvrages.

SA