Sawt: un festival pas comme les autres à Casablanca

Sawt est le premier festival international de chant choral et d’ensembles instrumentaux de Casablanca, organisé tous les 2 ans par Maroc En Chœur, association à but non lucratif œuvrant depuis 2010 pour la promotion du chant choral au Maroc et l’échange culturel entre chœurs marocains et étrangers.

L’objectif du festival SAWT est non seulement d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges entre chœurs marocains et étrangers, mais aussi de donner au public marocain l’opportunité de découvrir un art distingué, accessible et populaire.

Pour sa 4e édition, le Festival SAWT aura la chance de former un orchestre symphonique international pour la seconde fois, dont les musiciens viennent de plusieurs pays et d’accueillir sept chorales dont trois marocaines, une française, une algérienne, une tunisienne et une composée de Subsahariens issus de 14 pays.

Ce seront donc plus de 250 choristes et 80 musiciens qui se produiront dans des lieux emblématiques de la ville blanche du 10 au 13 avril 2019. Le partenaire officiel de cette édition est Société Générale Maroc.

Le chant choral est un véritable miroir des traditions culturelles. Comme le dit si bien Tom Alexander : “La créativité et le génie ne peuvent s’épanouir que dans un milieu qui respecte l’individualité et célèbre la diversité. ”

C’est justement cette diversité que le festival SAWT cherche à mettre en exergue, avec les 6 chorales et les 3 orchestres participants.

Les chorales marocaines : la chorale CasaSawt – Casablanca, la chorale Taqassim – Société Générale Maroc, la chorale Fermata -Tanger, et la chorale Notre-Dame de Lourdes – Casablanca

À cette composition nationale, s’ajouteront des chorales de diverses nationalités : la chorale Akarena Voces – France, la chorale Noudjoum – Société Générale Algérie, la chorale Angham – UIB Tunisie. (Groupe Société Générale)

Cette édition sera également marquée par la participation de 2 orchestres à dimension internationale : Amasia International Philharmonic – Japon, Jeune Orchestre Provincial de Malaga – Espagne auquel viendront s’ajouter des musiciens du Maroc et du Portugal formant ainsi tous ensemble l’Orchestre Symphonique Universalis.

Le chant choral : l’art le plus pratiqué dans le monde

Le chant choral est la discipline artistique la plus pratiquée dans le monde avec plus de 40 millions d’amateurs. Il est décrit comme la forme la plus démocratique de la musique, accessible à tous.

C’est aussi l’un des arts les plus complets ; les polyphonies offrent la combinaison de plusieurs mélodies et de parties musicales comme la musique ancienne, le jazz, le classique, le pop, le rock, le folk, la musique traditionnelle ou contemporaine. Enfin, le chant choral est un excellent vecteur de communication.

Il permet de véhiculer et de partager des valeurs telles que la tolérance, l’empathie, l’ouverture, le partage et la solidarité. C’est un art purificateur des émotions, créateur de liens sociaux et un véritable tremplin à la réalisation de soi.