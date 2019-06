Samira Said pleure un admirateur pas comme les autres

Comme toutes les stars, Samira Said a des milliers de fans, aussi bien au Maroc, son pays natal, qu’en Egypte ou ailleurs de par le monde.

Mais pour la diva marocaine, l’Egyptien Tariq avait une place particulière dans son coeur. C’est pour cela que le décès subi de cet admirateur pas comme les autres a ému, voire bouleversé, la chanteuse.

Et c’est sur son compte Twitter que Samira Said écrit, en dialecte du Nil, avoir perdu “un être important de ma grande famille”.

Et d’ajouter:”Tariq était parmi mes plus importants fans. Sa disparition, à la fleur de l’âge, est une grande perte. Que Dieu t’ait en Sa sainte miséricorde, Tariq!”. Et Samira termine son message de condoléances en implorant Dieu d’accorder Sa compassion à la famille et aux proches du défunt.

A signaler que les liens entre la chanteuse et ses admirateurs sont très forts et qu’elle a su tisser des relations avec nombreux d’entre eux, à travers les réseaux sociaux.

Les relations amicales de Samira Said avec le défunt Tariq n’étaient pas que virtuelles et étaient passées au stade du réel.

Larbi Alaoui

البقاء لله.. فقدت شخص مهم أوي من عيلتي الكبيرة.. طارق من أهم متابعيني.. خسارة كبيرة.. شاب في مقتبل العمر..

الله يرحمك ويعوض اهلك يا طارق.. 💔 pic.twitter.com/NAXC0mffuC — Samira Said (@SamiraSaid) 19 juin 2019