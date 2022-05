« Sacrées femmes », le nouveau livre de Yasmina Sbihi (VIDEO)

SACRÉES FEMMES. SUR LES PAS DES SAINTES DU MAROC Un témoignage de Yasmina Sbihi

Dans cet ouvrage, Yasmina Sbihi nous présente des femmes tantôt méconnues tantôt peu connues, des saintes du Maroc d’hier et d’aujourd’hui. Elle nous fait découvrir leurs parcours mais également, voire surtout, leurs enseignements et leurs sagesses.

Ce livre est dédié à la femme marocaine et toutes les femmes du monde. Il s’inscrit autant dans la sensibilisation à la préservation d’un patrimoine sacré que dans la réhabilitation de la place de la femme dans la société, et surtout, il répond aux stigmatisations du radicalisme religieux, avec humilité et conviction, grâce à la spiritualité.

C’est un voyage dans le temps et dans l’espace qui honore la mémoire des saintes femmes du Maroc : parcours de vie, enseignements, prodiges et symboles, principalement dans le Souss et Fès, axe représentant l’unité spirituelle du pays dans sa diversité culturelle.

Extrait de l’avant-propos de l’autrice :

« C’est un devoir de mémoire aussi, l’histoire des femmes qu’on ne nous raconte pas et la transmission d’un legs sacré. Plus de 99 noms sont cités, certaines connues, d’autres pas. Du Souss, au sud du Maroc, ou le projet a été initié, en remontant jusqu’a Fès et en passant par Marrakech, Rabat et Chaouen. C’est aussi un hymne à l’unité nationale matérialisée par son axe spirituel du nord au sud du royaume à travers l’histoire de la sainteté au féminin. Nous citerons, dans un premier temps, les saintes en Islam, parmi elles, les mères et épouses de prophètes citées dans le Coran, celles qui ont côtoyé notre Prophète et ses descendantes. Ses héritières spirituelles, comme l’icône Rabea al-Basriya, seront reconnues pour leur sainteté, par la lignée, par l’expérience extatique et par l’ascèse. Elles seront identifiées pour leur savoir, par leurs qualités humaines ainsi que leurs prodiges, et leur renommée se bâtira selon leurs parcours spirituels. Elles ont fondé des zaouias et des médersas (écoles traditionnelles) ou se sont consacrées au service de la communauté. Leur sainteté est dans notre patrimoine une inscription sociale autant qu’une référence mystique. »