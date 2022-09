Retour sur le Bladi Summer Tour 2022, un événement à succès (PHOTOS)

Dans le cadre de la campagne des Marocains du Monde (MDM) 2022, la Banque Populaire a déployé, cet été, la 3ème édition du Bladi Summer Tour.

Cette tournée a permis à la Banque de célébrer le retour des MDM au royaume tout en leur faisant découvrir l’ensemble des opportunités d’accompagnement que leur offre le Groupe à travers une palette de produits et services dédiés.

Evènement phare de l’été, le Bladi Summer Tour est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable auprès des estivants en contribuant fortement à l’animation des régions du Maroc. Cette année, ce sont plus de 170 000 estivants qui ont pu participer à la tournée et plus de 8 millions de personnes touchées grâce au digital.