Resto-spectacle “Dar Beida”: les Mille et une nuits à Casablanca (VIDEO)

La gastronomie marocaine vient de s’enrichir d’un bon fleuron au Hyatt Regency de la capitale économique. Un réel plaisir pour les palais des gourmets vous attend au restaurant “Dar Beida” (Al Khaima), qui vient de faire peau neuve.

Vous êtes assurés d’y trouver l’accueil convivial qui sied à toute table d’un établissement où la cuisine marocaine traditionnelle est reine. Repas en amoureux, en famille ou d’affaires, l’ambiance festive est garantie, sous une belle “khaima”, une tente qui vous fera oublier votre sédentarisme urbain et stressant pour une soirée nomade sereine et enchanteresse.

Cette belle atmosphère romanesque et gastronomique est embellie par une ambiance musicale où tous les genres répondent présent dans des diners-spectacles de belle facture. De la musique ancestrale gnawie, au “live band international”, en passant par le “live bad oriental”, un DJ talentueux et, pour finir en beauté, des Gogo danseuses orientales.

Le maître de cérémonie n’est autre que le sémillant directeur Reda Chraibi, ex-public relation manager de “la Maison Blanche” parisienne et aussi ancien manager du Mariiski de la ville ocre.

Un rapport qualité-prix des plus abordables vous est proposé, pour savourer des plats typiquement marocains, ainsi que des spécialités incontournables du Pays du Cèdre.

Notons que la rénovation et de multiples transformations ont profité aussi au “Black House” du Hyatt Regency de Casablanca, également dirigé par le même Reda Chraibi qui fera un réel plaisir, ainsi que son équipe, de vous accueillir à bras ouverts. Et ce, tous les jours à partir de 21 heures, sauf le dimanche.

Soyez donc les bienvenus au restaurant “Dar Beida” (Al Khaima) dans une ambiance des Mille et une nuits, made in Morocco!

L.A.