RedOne rend hommage à l’Afrique (VIDEO)

Le dernier titre de RedOne “We Love Africa” a été choisi en tant que chanson officielle et hymne officiel de la 12ème édition des Jeux Africains de Rabat 2019.

RedOne, producteur, chanteur et compositeur international, comptabilise pour 5 de ses meilleures Hits plus de 6,1 milliards de vues sur YouTube et plus de 2300 milliards de streams sur Spotify.

Aminux, un hit-maker R’n’B âgé de 27 ans, compte plus de 2,8 millions de fans et plus de 111 millions de streams dans le monde. Enfin, Inna Modja, la «Bad Girl malienne de la pop française» a tenu 3 singles dans les palmarès Canadian Billboards Top 100 et French Top 10 Billboards, sa chanson ‘French Can Can’ a occupé la première place pendant trois semaines.

“Cette chanson a l’ambition de devenir un hymne pour tout le continent Africain”, avance RedOne. “Mon souhait est que tous les Africains se retrouvent dans cette chanson qui représente ma modeste contribution à ce continent que j’aime et dont je suis fier d’appartenir”.

Le lancement de la chanson a été partagé sur scène avec le public lors de la soirée d’inauguration de la 12ème édition des Jeux Africains. La performance était interprétée par RedOne, Aminux et Inna Modja.