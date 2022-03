Ramadan 2022: Mounia Lamkimel évoque les coulisses du tournage de « Ti Ra Ti » (VIDEO)

L’actrice marocaine Mounia Lamkimel avait publié, via son compte Instagram, une vidéo de fin de tournage de la capsule ramadanesque « Ti Ra Ti », qui la met à l’affiche auprès de Hassan El Fad.

Dans des propos recueillis par le site Ghalia, l’actrice a déclaré être contente des commentaires qu’elle a reçus de la part de ses fans sur Instagram, soulignant que la vidéo reflète l’amour et le respect qu’elle a ressentis tout au long du tournage de la série.

Evoquant les coulisses du tournage, Mounia Lamkimel a déclaré que certaines scènes ont été particulièrement difficiles, certaines ayant nécessité de conduire en pleine nuit, tandis que d’autres ont nécessité de tourner sous la pluie.

« Nous avons passé un bon moment ensemble, j’ai senti que nous étions une famille, tout le monde m’a aidée et Si Hassan (ndlr, El Fad) m’a beaucoup soutenue », a-t-elle déclaré.

Concernant les rumeurs selon lesquelles ses rapports avec Hassan El Fad aient été rompues après la fin du tournage, elle a déclaré: « Je ne me soucie pas des rumeurs et je n’y contribue pas. Je veux qu’on me connaisse par mon travail, et pour rien d’autre ».

