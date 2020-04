Ramadan 2020: ce qui vous attend sur 2M

Alors que le Maroc vit une période de crise inédite et que le mois de Ramadan se rapproche, 2M renforce la mobilisation de toutes ses énergies pour mener pleinement sa mission de service public dans le respect de son positionnement de chaîne de proximité, engagée à offrir le meilleur de l’information et du divertissement.

2M, au cœur de l’actualité

Face à un contexte d’actualité exceptionnelle et en constante évolution, 2M joue son rôle de média public et d’acteur médiatique majeur. La chaîne se veut un relais efficace entre l’action de l’Etat et la mise en place des mesures impliquées par l’urgence sanitaire et les attentes du grand public en recherche d’une information crédible et de proximité.

« Dans ce contexte d’incertitude globale, propice à la diffusion de rumeurs infondées et de fake news, le métier d’informer et de sensibiliser est un devoir et une immense responsabilité dont nous prenons toute la dimension et pour lesquels toute l’équipe de 2M se mobilise avec professionnalisme et dévouement », témoigne Salim Cheikh, Directeur Général de 2M.

2M est au cœur de l’action grâce à la mobilisation de ses équipes, au siège d’Aïn Sebaa, au sein des bureaux régionaux de la chaîne et partout à travers le Royaume. Dans des conditions parfois difficiles, journalistes et techniciens relèvent le défi d’assurer un suivi en continu des événements, au plus près des acteurs et des réalités du terrain.

2M a plus que jamais mobilisé l’ensemble de ses médias – télévision, radio – ainsi que ses plateformes digitales – site 2m.ma, application my2m, réseaux sociaux – pour une information diversifiée, interactive et en temps réel.

Enfin, la grille des informations sur 2M TV a été bien sûr adaptée pour encore mieux répondre aux besoins des téléspectateurs, notamment à travers la mise en place d’émissions de service, réponses aux besoins du public en matière de santé, de conseils pratiques ou de questions religieuses.

Toutes les stars sont sur 2M pour Ramadan

Par ailleurs, en cette période de confinement où la solidarité et les liens familiaux sont plus importants que jamais, 2M se prépare au mois de Ramadan avec encore plus de passion et d’esprit de responsabilité. La chaîne remplira son rôle de divertissement à travers une programmation encore plus riche et variée.

Dans la préparation de sa grille de Ramadan, commencée il y a plusieurs mois, 2M a mobilisé les stars préférées des Marocains pour une programmation de prestige et, afin de combler les attentes de toutes les catégories de téléspectateurs, la chaîne a étoffé son offre avec de la fiction, des formats courts, de l’humour, du drame, des capsules culinaires, des rendez-vous culturels, des magazines de débat, reflétant toute la diversité socio-culturelle marocaine.

Quatre séries de production nationale offriront un rendez-vous quotidien :

La série ftour « La coopérative » fait partager la vie mouvementée d’une coopérative agricole fondée par les femmes d’un village du Moyen Atlas.

Avec Mohamed KHIARI, Jamila EL HAOUNI, Souad HASSAN, Fadoua TALEB, Aziz HATTAB, Aya YADINI, Zahira SADIQ, Hasna MOUMNI, Mohamed DAHRA, Oussama RAMZI.

Le thriller social « Assir Almadfoune » raconte le retour au quartier d’Othmane après dix ans d’absence, suite au meurtre de son meilleur ami dont il fut accusé.

Avec Nadia KOUNDA, Oussama BASTAOUI, Sanae ALAOUI, Nasser AKABAB, Salwa ZAHRANE, Adil ABATORAB, Saida BAADI, Salah BENSALEH, Naima ILIAS, Abdellatif CHAOUKI, Abdelilah AJIL, Nabil MANSO.

Le drame social « Héritage » s’organise autour de Lhaj Ammar, patriarche dirigeant tout le monde à la baguette et qui, confronté à sa fin proche, doit choisit un successeur.

Avec Ismail ABOU AL KANATER, Yassine AHEJJAM, Rabii SKALLI, Youssef EL JOUNDI, Abdellatif CHAOUQI, Rabi EL KATI, Khadija MANAR, Reda COURDY, Insaf ZEROUAL, Hajar MASDOUKI, Jamal LAABABSI, Khadija ADLY.

Le polar sociologique « Alghariba » fait vivre le parcours de Souad, femme battante ayant réussi à l’étranger et confrontée à un retour au pays difficile.

Avec Fatima Zahra BENNACER, Jamila EL HAOUNI, Ibtissam LAROUSSI, Mourad HMIMOU, Hicham BAHLOUL, Mehdi EL OUAZZANI, Naima LAMCHARKI, Messaoud BOUHCINE.

Ainsi qu’un rendez-vous hebdomadaire :

« Zhar lbatoul », drame historique, où les traditions épiques du grand Sud marocain s’incarnent dans la belle l’Batoul, promise au noble Nasser, caïd du Tafilalet. Lorsque celui-ci est injustement accusé d’assassinat, elle se battra pour l’arracher des griffes du perfide commandant Barroudi.

Avec Salma RACHID, Rabii EL KATI, Fati JAMALI, Said AIT BAJJA, Omar LOTFI, Anouar EL JOUNDI, Jihane KIDARI, Hasna MOUMNI, Imane HADI, Lahoucine BARDOUAZ.

Sans oublier, des valeurs sûres plébiscitées par les téléspectateurs :

Record d’audience 2019 avec plus de 13,6 millions de téléspectateurs, « Mchiti Fiha », la caméra cachée, revient, tous les jours après le ftour, avec de nouveaux pièges qui testeront le sang froid de nos célébrités marocaines dans un cadre humoristique.

Avec « Tendance », chaque vendredi soir, Hassan El Fad passe au crible toute la société marocaine et s’amuse à tourner en dérision les situations de la vie quotidienne à travers une galerie de personnages hilarants et de portraits loufoques.

« Plus que jamais, dans le contexte actuel, notre mission est de rassembler les Marocains et cela nous impose plus encore de donner le meilleur de nous-mêmes », affirme Salim Cheikh. « Capitalisant sur les excellents résultats et retours positifs des années précédentes, nous avons investis pour offrir au public un média rassembleur, un trait d’union, espace de débat, de rencontre, d’échange et de dialogue. »

2M, des audiences au top pendant le mois sacré

Les audiences du Ramadan 2019 ont démontré l’adhésion et la fidélité des téléspectateurs à 2M avec 59,8% de part d’audience (PDA) en prime time et des performances spectaculaires sur ses programmes phares : 76% de PDA et 13,2 millions de spectateurs le 26/06/19 pour « Mchiti Fiha » ou 68,1% de PDA et 11,9 millions de spectateurs le 22/06/19 pour « Hay El Bahja »…

La chaîne renforce aussi son positionnement sur le digital. En un an, le site web du média leader a vu son trafic augmenter de 21% et son nombre de pages vues de 118%, avec respectivement 154 millions de visites en 2019 contre 127 millions en 2018 et 1,4 milliard de pages vues en 2019 contre 638 millions en 2018. L’application officielle de la chaîne a elle comptabilisé 1,2 million de téléchargements en 2019 pour atteindre un total de 3,4 millions d’utilisateurs uniques.

Sur les réseaux sociaux, 2M réalise également de très bons scores : 5,4 millions de likes sur Facebook, 4,6 millions d’abonnés et 2,1 milliards de vues sur Youtube, 1,4 million de followers sur Instagram…), confirmant sa position de média populaire, accessible à toutes et à tous.