Rachid Allali carbure avec Fnaïre et Nora Fatehi (VIDEO)

View this post on Instagram

عطيوني شي تفسير 🤔كيفاش أن الإعادة ديال حلقة الجمعة من رشيد شو شاهدها أكثر من 4 ملايين و نصف مغربي وتربعت على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة !…لمهم لعز لكم و ديما لفوق بيكم❤️ #رشيد_العلالي #رشيد_شو