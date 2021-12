Rabat: Lancement des « Jeudi du cinéma »

L’école nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) à Rabat a abrité, jeudi, la cérémonie de lancement des rencontres cinématographiques « Jeudi du cinéma », qui se tiendront dans les différents établissements relevant de l’Université Mohammed V.

Le lancement de ces rencontres du 7ème art s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle et cinématographique de l’Université Mohammed V, organisé en partenariat avec le Centre Sijilmassa pour les études et les recherches audiovisuelles, visant la création de clubs de cinéma au sein des établissements relevant de l’Université, au nombre de 13.

Ce projet, qui vise la formation des étudiants par le biais d’ateliers audio-visuels en vue de mettre en place des cellules cinématographiques dans tous les établissements relevant de l’université Mohammed V, l’objectif étant de placer l’étudiant au cœur de l’actualité du monde du 7ème art aux niveaux aussi bien national qu’international.

Le projet de création de clubs cinéma vise la promotion de la culture cinématographique dans l’espace universitaire, a indiqué, dans son mot de circonstance, le directeur de l’ENSAM, Khalid El Bikri, ajoutant que cette initiative se veut également une contribution pour mettre en avant le rôle du cinéma dans la sensibilisation du public à la lutte contre la violence et dans la promotion des valeurs de paix et de tolérance.

M. El Bikri a également relevé que le 7ème art est un des moyens de culture et de développement de soi, permettant d’ouvrir et de lancer des débats autour de plusieurs questions d’ordre social comme la citoyenneté, le respect de l’autre et la représentativité féminine.

Pour sa part, le médiateur de l’Université Mohammed V, Mohamed El Mahi, a relevé dans une déclaration à la MAP que ces clubs cinéma sont un mécanisme pour l’animation de la vie estudiantine, avec pour objectif de renforcer le sentiment d’appartenance à l’université, de soutenir les initiatives artistiques, le développement personnel et artistique de l’étudiant et l’enrichissement des compétences communicatives.

Pour sa part, le président du Centre Sijilmassa, Azelarab Alaoui, a expliqué que cette rencontre est un pas sur la voie de la mise en œuvre de ce projet dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Mohammed V, en vue d’inclure la société civile dans le travail cinématographique, dans la perspsective d’inclure les autres établissements universitaires, notant que le centre va contribuer par l’encadrement des étudiants dans tous les établissements relevant de l’Université Mohammed V.

La cérémonie de lancement des rencontres cinématographiques « Jeudi du cinéma » a été marquée par la participation de plusieurs académiciens, acteurs et étudiants de l’ENSAM, avec au programme la projection du film documentaire « Maowgli dans les montagnes de l’Atlas », réalisé par « Al Jazeera Documentary Channel », de son réalisateur marocain Azelarab Alaoui.

SA