Rabat: Lancement de l’application “apprendre le français avec TV5MONDE”

L’application “apprendre le français avec TV5MONDE”, dédiée aux apprenants de la langue française, a été lancée lundi à Rabat, dans le cadre de la 2è conférence internationale sur la francophonie économique, organisée par l’Observatoire de la francophonie économique (OFE) de l’université de Montréal.

Entièrement gratuite et disponible partout dans le monde, cette application, qui propose un accompagnement pédagogique innovant, est téléchargeable sur App Store ou Play Store et contient 3.000 exercices gratuits, 800 vidéos, 30 thèmes, 15 types d’exercices différents et 4 niveaux de langues. Elle a pour but de promouvoir l’apprentissage progressif de la langue française et de permettre aux apprenants de devenir autonomes dans un univers francophone.

Cette application “offre la possibilité d’apprendre le français gratuitement et de manière plus ludique, grâce à des outils et des vidéos conçus à cette fin par TV5MONDE”, a déclaré à la MAP le Directeur régional de TV5MONDE Maghreb-Orient, Nabil Bouhajra peu avant une conférence de presse dédiée au lancement de ladite application. Pour sa part, la Directrice adjointe en charge de la promotion et de l’enseignement du français à TV5MONDE, Evelyne Pâquier, a souligné, à cette occasion, que l’application est destinée aux personnes souhaitant apprendre la langue et enrichir leurs connaissances en français, à travers différents types d’exercices et de vidéos qui mettent l’accent sur l’oral et “permettent de s’immerger dans les cultures francophones, de s’informer sur le monde et d’apprendre du vocabulaire en contexte”.

“Les exercices favorisent une approche immersive adaptée à différents types d’apprenants, visuels et auditifs et s’adressent à tous les niveaux, de débutant à avancé, et à toutes les catégories : étudiants, professionnels, enseignants et amoureux de la langue française”, a expliqué Mme Pâquier, notant que les exercices touchent des domaines et des thèmes “très variés qui vont de la géopolitique à la culture en passant par la vie quotidienne”.

L’application “apporte l’avantage de télécharger des exercices pour un usage hors-ligne, constituant une option utile pour les apprenants, les enseignants et les classes qui ne disposent pas d’équipements techniques suffisants”, a-t-elle ajouté.

Depuis 1996, la chaîne TV5MONDE accompagne les enseignants dans l’utilisation de son matériel pédagogique, en organisant des formations sur toute la planète grâce à un réseau de 100 formatrices et formateurs labellisés TV5MONDE, 200 formations par an et plus de 6000 enseignants formés chaque année. La 2è conférence internationale sur la francophonie économique, qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la création de l’Organisation internationale de la francophonie, est organisée en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité (CIRPEC) de l’université Mohammed V de Rabat, sous le thème central “L’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone”.