Prix de l’écrivaine maghrébine: la liste des œuvres nominées

L’Alliance des écrivaines du Maroc a dévoilé, ce samedi, la liste des œuvres nominées pour le « Prix de l’écrivaine maghrébine » dans sa première édition, baptisée du nom de feue Touria Lihi.

Sur 522 œuvres reçues par la Ligue des différentes régions du Royaume, des cinq pays du Maghreb et des femmes marocaines du monde entier, 62 productions, toutes catégories confondues, ont été sélectionnées dans cette liste qui sera présentée au jury comptant des membres du Conseil des sages de la Ligue, a fait savoir l’Alliance dans un communiqué.

La même source précise qu’il s’agit de 53 ouvrages en langue arabe, amazigh et « zajal », et de neuf ouvrages en langues française et anglaise.

Cette liste comprend des œuvres soumises par les écrivaines marocaines Asmaa Al-Maaloumi, Asmaa Hayan, Saadia Ibn Mahmoud, Oumama Queziz, Balqis El Kebsi, Bahija Ben Ahmadi, Haddoum Bouchareb, Hassania Derkaoui, Hafida El Fayez, Hafida Bouamama, Hakima Al-Nozhi, Hanane Ayach et Hayat Haboul, Khadija El-Derbaki, Khadija Waqar, Zahra Amhou, Soukaina Maimouni, Salima Ben Ahmed, Souhaila Massa, Safaa Boujmil, Aisha Tahiri, Rania Al-Zoubairi, et Rihan Al-Zoubairi.

La liste comprend également les candidatures des écrivaines marocaines Aziza Moufid, Fatima Zahrae Laaroussi, Fatima Zahrae Hirmane, Fatiha Belkhir, Laila Hajjami, Malika Fahim, Mina El Haddadi, Nadia El-Amrati, Najat Esserrar, Naima Si-Aarab, Nawal Dalali, Noura Seddiq, Hajar Ouhcin, Hniya Najim, Aisha Farghani, Oum Al-Ghayt belqziz, Farida Ait Ferroukh, Hassnae Fakhani Berrada, Naima Al-Sumaili Hamad, Salma El Malki et Sophia Bennani.

De la Libye, la liste recense Hanane Al-Majbar, Hanane Ali Kabo, Hanane Youssef El-Houni, Souad Ahmed AL-Chuwaihdi, Safinaz Mahjoub Shanbirah, Aziza Hamad El-Hasadi, Maroua Adam Salem Hassan, Messaouda Ibrahim, Moufida Mohammad Jubran et Naima Omar El-Qataani.

Le reste des œuvres figurant dans la liste relèvent de la Tunisie (Ibtissam El Khoumairi, Jamila Al Sharif, Nisreen El Massoudi et Huda Al Qati), d’Algérie (Bouthaina Mouafa, Rabab Bou-Lediyar et Souad Yahia) et de Mauritanie (Teslam Muhammad Ghulam).

Le Conseil des sages de la Ligue devra préciser une liste restreinte à soumettre au jury qui sera chargé de départager les œuvres en lice dans les différentes catégories.

Le prix de cette première édition, qui sera remis le 9 mars prochain à l’occasion de la Journée nationale de la femme écrivaine, vise à renforcer le partenariat culturel entre les écrivaines maghrébines, et à les encourager à l’écriture et à l’émulation créative.